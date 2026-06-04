Dos diseños y existencias limitadas: así puedes tramitar tus placas del Mundial 2026 en Puebla

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En Puebla, ya puedes sacar las placas del Mundial 2026. Foto: Gobierno Puebla

En Puebla ya es posible tramitar las placas conmemorativas del Mundial 2026, las cuales son de edición limitada y cuentan con dos diseños disponibles.

¿Cuánto cuestan las placas conmemorativas del Mundial 2026?

Cabe recordar que este trámite no corresponde a un reemplacamiento. “Las personas que ya cuentan con placas vigentes podrán solicitar la placa conmemorativa, al igual que los propietarios de vehículos nuevos o seminuevos, siempre y cuando se encuentren al corriente en sus obligaciones fiscales y no tengan adeudos vehiculares”, indicó el Gobierno de Puebla.

Los usuarios con placas vigentes deberán acreditar que están al día en el cumplimiento de sus obligaciones y que no registran adeudos relacionados con su vehículo.

Los costos establecidos son de mil 275 pesos por concepto de placas y 700 pesos por la tarjeta de circulación

🚗 Lleva contigo el orgullo mundialista.



Las placas conmemorativas México 2026 ya están disponibles para autos particulares, en edición limitada y en la oficina recaudadora más cercana a tu domicilio.



¡Son una forma de vivir la emoción del fútbol desde Puebla, adquiere la tuya!… pic.twitter.com/aWO7dkDd9v — Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) June 3, 2026

¿Qué documentos se necesitan?

Folio impreso de cita agendada. La cita se puede agendar en la página citasenlinea.puebla.gob.mx

Documento que ampare la propiedad del vehículo. Original y una copia de factura electrónica. Tratándose de vehículos nuevos enajenados por el fabricante, ensamblador, distribuidor o comerciante en el ramo de vehículos, donde exista reserva de dominio del bien, se aceptará carta factura original, además de la copia del comprobante fiscal electrónico que ampare la enajenación, y en su caso, copia de la factura o comprobante fiscal electrónico de la venta de primera mano. Las cartas-facturas no son endosables.

Identificación Oficial vigente con fotografía

Constancia de Situación Fiscal (Registro Federal de Contribuyentes). (1 copia)

CURP

Comprobante de domicilio a nombre de la persona física o persona moral en el que se describa un domicilio correspondiente.

Realizar el pago de Tenencia y Derechos Vehiculares, expedición de placas y expedición de tarjeta de circulación

¿En dónde se localizan las oficinas en Puebla?

Centro Integral de Servicios Atlixco (CIS)

Avenida Revolución, número 6202, Colonia León, Atlixco, Puebla, C.P. 74360. Tel: (244) 761-50-46. Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas.

Centro Integral de Servicios Tehuacán (CIS)

Carretera Federal Puebla – Tehuacán, km. 114, San Lorenzo Teotipilco, Tehuacán, Puebla, C.P. 75855. Tel. (238) 382-08-89, 382-11-09. Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas.

Oficina Recaudadora Ajalpan

Carretera Estatal 690, sin número, Ajalpan, Puebla, C.P. 75910 Tel. (236) 381-23-63. Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas.

Centro Integral de Servicios de Teziutlán (CIS)

Carretera Federal Teziutlán-Puebla, sin número, entronque Hospital General, Barrio de Xoloateno, Teziutlán, Puebla, C.P. 73967. Tel. (231) 689-00-31 Ext. 2. Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas.

Oficina Recaudadora Huauchinango

Calle Del Ferrocarril Número 04, Col. El Potro, Huauchinango, Puebla C.P 73160. Tel. (776) 689-00-20. Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas.

Centro Integral de Servicios Ciudad Serdán (CIS)

Carretera Federal El Seco-Esperanza, Km. 28, Chalchicomula de Sesma, Ciudad Serdán, Puebla, C.P. 75520. Tel. (245) 452-22-15 Ext. 7295. Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas.

Centro Integral de Servicios Cholula (CIS)

Lateral Periférico Ecológico, sin número, Colonia Zapata, San Andrés Cholula, Puebla, C.P. 72810. Tel. (222) 295-13-53. Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas.

Oficina Recaudadora de Huejotzingo

Boulevard Aeropuerto, Cuarto Barrio Sin Número, Huejotzingo, Puebla, C.P. 74160. Tel. (227) 689-04-79 Ext. 2000. Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas.

Centro Integral de Servicios Izúcar De Matamoros (CIS)

Avenida Oaxaca, sin número, Antiguo Hospital General, Barrio San Juan Coahuixtla, Izúcar de Matamoros Puebla C.P. 74480. Tel. (243) 436-00-60. Ext. 7282. Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas.

Módulo de atención de Chiautla de Tapia

Calle 5 de mayo, sin número, Col. Centro, Chiautla de Tapia, Puebla, interior Presidencia Municipal de Chiautla de Tapia, C.P. 74730. Tel. (275) 688-04-80. Horario: Jueves de 09:00 a 15:00 horas.

Oficina Recaudadora Tepeaca

Predio denominado “El Aljibe” ubicado en la esquina en que convergen Boulevard Cuauhtémoc Norte con calle Francisco I. Madero de la Localidad de Tepeaca, Municipio de Tepeaca, Estado de Puebla. C.P. 75200. Tel. (223) 689-00-19 Ext. 1. Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas.

Oficina Recaudadora San José Chiapa

Manzana 5, número 3, Ciudad Modelo, San José Chiapa, Puebla C.P. 75010. Tel. (276) 688-10-43. Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas.

Unidad Integral de Servicios Tetela de Ocampo

Prolongación de la 7 poniente, sin número, Colonia Centro, Tétela de Ocampo, Puebla C.P. 73640. Tel. (797) 973-03-02. Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas.

Oficina Recaudadora de Zacapoaxtla

Calle BUAP, sin número, Ayoco, Zacapoaxtla, Puebla, C.P. 73680. Tel. (233) 689-00-20 Ext. 4001. Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas.

Centro Integral de Servicios Zacatlán

Carretera Federal Apizaco-Tejocotal 119, Km. 70+300, Colonia San Bartolo, Zacatlán, Puebla C.P. 73310. Tel. (797) 975-71-43, 975-27-55. Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas.

Centro Integral de Servicios Acatlán

Carretera Internacional México-Oaxaca, número 149, Barrio La Palma, Acatlán de Osorio Puebla, C.P. 74949. Tel. (953) 534-05-55. Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas.

Centro Integral de Servicios Tecamachalco

Calle 8 sur y 7 oriente No. 701, Colonia Centro, Tecamachalco, Puebla C.P. 75480. Tel. (249) 103-02-56 Ext 7285. Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas.

Centro Integral de Servicios Tepexi de Rodríguez

Carretera Cuapiaxtla – Acatlán de Osorio, km. 43, Barrio San Sebastián, Tepexi de Rodríguez, Puebla C.P. 74690. Tel. (224) 421-54-84 Ext. 7394. Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas.

Centro Integral de Servicios Tlatlauquitepec

Avenida Reforma, número 161, Colonia Centro, Tlatlauquitepec, Puebla C.P. 73900. Tel. (233) 318-40-48 Ext. 7298. Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas.

Centro Integral de Servicios Xicotepec

Calle Francisco Javier Mina, número 303, Colonia La Rivera, Xicotepec de Juárez, Puebla C.P. 73080. Tel. (764) 764-93-45. Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas.

Oficina Recaudadora de San Martín

Calle San Miguel Lardizábal Oriente No. 82, Col. San Isidro, en la Localidad de San Martín Texmelucan de Labastida, Municipio de San Martín Texmelucan, Estado de Puebla. C.P.74030. Tel. (248) 689-01-02 Ext. 1. Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas.

Puebla I Finanzas

11 Oriente, No. 2224, Colonia Azcárate, Puebla, Puebla C.P. 72501. Tel: (222) 229-70-71, 229-70-00 ext. 2014, 7071. Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas.

UNIS Unidad Integral de Servicios El Alto

Calle 8 Oriente, número 1007, Colonia El Alto, Puebla, Puebla C.P. 72290. Tel. (222)229-70-00 Ext. 8011. Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas.

Puebla VIII Angelópolis (CIS)

Vía Atlixcáyotl, número 1101, Planta Baja, Edificio sur, Colonia Concepción, Las Lajas, Puebla, Puebla, C.P. 72190. Tel. (222) 303-46-00 ext. 1014. Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas.

Puebla IX San Javier

Avenida Reforma, número 1305, Colonia Centro, Puebla, Puebla C.P. 72000. Tel. (222) 232-29-42. Ext. 8005. Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas.

Centro Integral de Servicios Amozoc (CIS)

Boulevard Cuauhtémoc S/N Col. El Arenal, Amozoc, Pue. C.P. 72992. Tel. (222) 223-13-02 Ext. 6000. Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas.

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