Aparatosa volcadura de autobús con estudiantes deja 40 lesionados

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Estudiantes regresaban de la CDMX. Foto: Genaro Zepeda

Un autobús que transportaba estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez volcó la noche del viernes sobre la autopista México-Puebla, a la altura de San Felipe Hueyotlipan, en la capital poblana. El accidente dejó un saldo de 40 personas lesionadas, seis de ellas trasladadas a hospitales para recibir atención médica especializada.

El percance ocurrió cuando los jóvenes regresaban de una visita a museos en la Ciudad de México. De acuerdo con los reportes preliminares, el conductor habría perdido el control de la unidad al no percatarse de un entronque en la vialidad, presuntamente por falta de señalización adecuada.

Viaje estudiantil termina en accidente durante el regreso a Puebla

El accidente se registró alrededor de las 23:35 horas del viernes, cuando el autobús circulaba con dirección a Orizaba.

Según los primeros reportes, el operador no identificó correctamente una incorporación en la autopista, lo que provocó que la unidad saliera de control y terminara volcada sobre la carpeta asfáltica.

Tras la llamada de emergencia, al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, elementos de Protección Civil y otros cuerpos de auxilio para atender a los ocupantes.

Las autoridades informaron que la mayoría de los estudiantes sufrió golpes y lesiones menores, aunque al menos seis personas requirieron traslado a hospitales de la zona para una valoración más especializada.

Rescate se prolonga durante la madrugada y afecta la circulación

Las labores de atención y rescate se extendieron durante varias horas, por lo que fue necesario implementar reducción de carriles en la autopista México-Puebla.

La circulación presentó afectaciones en dirección a la zona de los estadios mientras trabajaban los equipos de emergencia.

Elementos de la Policía Estatal realizaron labores de abanderamiento para prevenir nuevos incidentes y facilitar las maniobras de rescate.

Vecinos piden revisar la seguridad del tramo carretero

Tras el accidente, habitantes y automovilistas señalaron que en ese punto de la autopista se han registrado otros percances viales en años recientes.

Por ello, solicitaron a las autoridades revisar las condiciones de seguridad de la vialidad y reforzar la señalización para reducir riesgos a los conductores que transitan por la zona.

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