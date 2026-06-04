Explotan pipas de gas en Tepeaca, Puebla: SEP evacua a mil 753 estudiantes

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En Tepeaca, Puebla, explotaron 4 pipas. Foto: Especial

Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia se registró la mañana de este jueves en el municipio de Tepeaca, Puebla, luego de la explosión de cuatro autotanques de gas LP, hecho que provocó varios estruendos perceptibles en distintos puntos de la cabecera municipal y se evacuaron a dos mil personas de un hospital, escuelas y viviendas aledañas como medida preventiva. El gobernador Alejandro Armenta informó que, hasta el momento, hay al menos tres personas lesionadas.

Brutal video de la explosión en Puebla

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió alrededor de las 9:30 horas en la colonia San Juan Negrete. Habitantes de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar al menos cuatro detonaciones de gran intensidad, seguidas por una columna de humo visible a varios kilómetros de distancia.

Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia se registra la mañana de este jueves en el municipio de Tepeaca, Puebla, luego de la explosión de al menos dos presuntas pipas que almacenaban gas, hecho que provocó varios estruendos perceptibles en distintos puntos de la cabecera… pic.twitter.com/7f2Nr1DC6k — Uno TV (@UnoNoticias) June 4, 2026

De manera extraoficial, se informó que las unidades se encontraban dentro de un predio; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades, quienes mantienen las investigaciones para determinar las causas del siniestro y las condiciones en las que operaban las pipas.

#LosTitulares | De esa magnitud fueron la serie de explosiones registradas en el muncipio de #Tepeaca, Puebla. pic.twitter.com/YbGcxH2hnY — LosTitulares (@_LosTitulares) June 4, 2026

¿Qué dice la autoridad en Puebla?

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado de Puebla informó que en la zona laboran “25 elementos de la corporación, 29 de la SSP y cinco de Protección Civil municipal, quienes realizan enfriamiento de las unidades afectadas y aseguran los perímetros de seguridad”.

⚠️ El @Gob_Puebla activó un Comando Unificado tras la explosión de cuatro autotanques de gas L.P. en Tepeaca. Se evacuaron aproximadamente 2 mil personas de un hospital, escuelas y viviendas aledañas como medida preventiva. #PorAmorAPuebla pic.twitter.com/nqf9P5EZUc — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) June 4, 2026

El presidente municipal de Tepeaca, Alfredo Velázquez Romero, confirmó que personal de Protección Civil, bomberos y cuerpos de emergencia trabajaban en el sitio para controlar la situación y evitar riesgos mayores para la población.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas o fallecidas, mientras las autoridades continúan con las labores de atención y evaluación de daños en la zona.

Evacúan a más de mil estudiantes

Ante la cercanía del incidente con instituciones educativas, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó la evacuación preventiva del Centro Escolar General Miguel Negrete Novoa. Un total de mil 753 estudiantes, así como docentes y personal administrativo, fueron retirados del plantel y entregados a sus madres y padres de familia para garantizar su seguridad.

La SEP precisó que las actividades escolares se reanudarán este viernes 5 de junio en horario habitual, una vez que existan condiciones seguras para la comunidad educativa.

📢 Informamos que, para resguardar la seguridad de las y los estudiantes, así como de docentes y trabajadores administrativos, se evacuó el Centro Escolar "General Miguel Negrete Novoa", ubicado en el municipio de Tepeaca.



Un total de mil 753 estudiantes regresaron a sus… — Secretaría de Educación Pública (@SEPGobPue) June 4, 2026

Tras explosión, alumnos corren

Otro video de la explosión se compartió en redes sociales y se apreció correr a los alumnos. Los gritos y el miedo se percibieron en el metraje de unos cuantos segundos.

🚨🔥 Pánico en #Tepeaca #Puebla tras explosión de 4 #pipas de #huachigas LP…



⚠️ Alumnos del Centro Escolar General Miguel Negrete tuvieron que correr para ponerse a salvo en medio del caos.



⚠️ También se evacuó a aproximadamente 2 mil personas de un hospital y viviendas… pic.twitter.com/yQea6kKHSt — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) June 4, 2026

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