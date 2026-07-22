Bloquean ambos sentidos de la autopista México-Puebla para exigir la localización de Maricela Ruíz

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Cierran México-Puebla y exigen localización de Maricela Ruíz. Foto: Genaro Zepeda.

La desaparición de una joven identificada como Maricela Ruíz, de 35 años de edad, originaria de Santa María Moyotzingo, Puebla provocó la movilización de decenas de habitantes, quienes la tarde de este miércoles bloquean la autopista México–Puebla para exigir a las autoridades agilizar su búsqueda y dar con los responsables.

Cierran la México-Puebla para exigir búsqueda de Maricela Ruíz

Alrededor de 60 personas cerraron la circulación sobre la vía federal administrada por CAPUFE, a la altura del kilómetro correspondiente al tramo de San Martín Texmelucan. Los manifestantes colocaron piedras y llantas sobre la carpeta asfáltica, a las que posteriormente prendieron fuego para impedir el paso de vehículos, lo que ocasionó un severo congestionamiento en ambos sentidos.

Los inconformes señalaron que decidieron llevar la protesta hasta la autopistadebido a la falta de resultados en la búsqueda de Maricela Ruiz García, quien desapareció el pasado 16 de julio en la comunidad de Santa María Moyotzingo.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, el día de su desaparición vestía un suéter negro de peluche, blusa rosa, pantalón de mezclilla azul y tenis negros. Como señas particulares tiene tatuajes de San Judas Tadeo, tres leones y una cicatriz sobre el labio superior.

Denuncian que aún no se han hecho detenciones

Durante la manifestación arribó personal de la Secretaría de Gobernación para entablar un diálogo con los manifestantes. Las autoridades informaron que la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla mantiene activa la ficha de búsqueda y continúa con las acciones para localizar a la mujer.

Sin embargo, familiares y pobladores aseguraron que la Fiscalía General de Puebla presuntamente ya cuenta con información sobre posibles responsables de la desaparición, pero, acusaron, hasta el momento no se han realizado detenciones ni acciones contundentes para esclarecer el caso.

Los manifestantes advirtieron que mantendrán las medidas de presión hasta obtener avances concretos en la investigación y la localización de Maricela Ruiz García. Mientras tanto, autoridades recomendaron a los automovilistas tomar vías alternas debido a las afectaciones en la circulación sobre la autopista México–Puebla.

El bloqueo se presenta en ambos sentidos, Veracruz y Ciudad de México.

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