Trailero embiste vehículo para escapar de un presunto asalto en la autopista Puebla-Orizaba; todo quedó grabado

| 10:49 | E. Santiago | Agencias
trailero-embiste-vehiculo-para-escapar-de-un-presunto-asalto-en-la-autopista-puebla-orizaba-todo-quedo-grabado
En la Puebla-Orizaba se captó un intento de robo. Foto: Cuartoscuro/ Ilustrativa

Los robos en carreteras de México continúan siendo un problema constante y una de las vías con mayor incidencia es la autopista Puebla-Orizaba, donde un trailero logró evitar un presunto asalto.

Video en la autopista Puebla-Orizaba

El video fue compartido por @_LosTitulares y muestra el momento en que un tráiler intenta cerrarle el paso a un transportista, presuntamente con la intención de asaltarlo.

Para evitar ser interceptado, el operador decidió responder y embistió por la parte trasera al vehículo que le bloqueaba el paso, con el aparente objetivo de dañar sus neumáticos.

El primer impacto destruyó parte de la defensa del tráiler; sin embargo, el transportista volvió a golpear la unidad para intentar sacarla del camino. En la grabación se escucha la fuerza de los impactos, mientras el vehículo señalado choca contra el muro de contención.

  • Tras la maniobra, el trailero no se detuvo y logró escapar. No es la primera vez que se difunden imágenes de este tipo de hechos en la autopista Puebla-Orizaba. Ante la falta de vigilancia, algunos operadores recurren a maniobras de este tipo para intentar evitar los robos.

Carreteras más peligrosas de México

El día de ayer, unotv.com publicó una lista de las carreteras donde se reportan más robos a transportistas:

  • Puebla–Córdoba
  • Autopista Matehuala–Monterrey
  • Morelia–Puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán
  • México–Cuernavaca
  • Urracas–Matamoros–Reynosa
  • Querétaro–Irapuato
  • Carretera federal Toluca–México

Asimismo, señaló que los horarios considerados de mayor riesgo para transitar son:

  • De 00:00 a 07:00 horas
  • De 07:00 a 12:00 horas
  • De 19:00 a 00:00 horas

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

Investigan a 7 alcaldes de Puebla por presuntos vínculos con el crimen organizado

Puebla

Investigan a 7 alcaldes de Puebla por presuntos vínculos con el crimen organizado

Detienen a edil auxiliar en Puebla vinculado a investigación por homicidio del periodista Josué Martínez

Puebla

Detienen a edil auxiliar en Puebla vinculado a investigación por homicidio del periodista Josué Martínez

Vinculan a proceso al presunto “Francotirador de la Vía Atlixcáyotl” en Puebla

Puebla

Vinculan a proceso al presunto “Francotirador de la Vía Atlixcáyotl” en Puebla

Violencia en Huaquechula, Puebla: matan a abuela y agreden sexualmente a su nieta parapléjica

Puebla

Violencia en Huaquechula, Puebla: matan a abuela y agreden sexualmente a su nieta parapléjica

Etiquetas: , ,