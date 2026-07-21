Trailero embiste vehículo para escapar de un presunto asalto en la autopista Puebla-Orizaba; todo quedó grabado
Los robos en carreteras de México continúan siendo un problema constante y una de las vías con mayor incidencia es la autopista Puebla-Orizaba, donde un trailero logró evitar un presunto asalto.
Video en la autopista Puebla-Orizaba
El video fue compartido por @_LosTitulares y muestra el momento en que un tráiler intenta cerrarle el paso a un transportista, presuntamente con la intención de asaltarlo.
Para evitar ser interceptado, el operador decidió responder y embistió por la parte trasera al vehículo que le bloqueaba el paso, con el aparente objetivo de dañar sus neumáticos.
El primer impacto destruyó parte de la defensa del tráiler; sin embargo, el transportista volvió a golpear la unidad para intentar sacarla del camino. En la grabación se escucha la fuerza de los impactos, mientras el vehículo señalado choca contra el muro de contención.
- Tras la maniobra, el trailero no se detuvo y logró escapar. No es la primera vez que se difunden imágenes de este tipo de hechos en la autopista Puebla-Orizaba. Ante la falta de vigilancia, algunos operadores recurren a maniobras de este tipo para intentar evitar los robos.
Carreteras más peligrosas de México
El día de ayer, unotv.com publicó una lista de las carreteras donde se reportan más robos a transportistas:
- Puebla–Córdoba
- Autopista Matehuala–Monterrey
- Morelia–Puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán
- México–Cuernavaca
- Urracas–Matamoros–Reynosa
- Querétaro–Irapuato
- Carretera federal Toluca–México
Asimismo, señaló que los horarios considerados de mayor riesgo para transitar son:
- De 00:00 a 07:00 horas
- De 07:00 a 12:00 horas
- De 19:00 a 00:00 horas
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