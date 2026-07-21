Trailero embiste vehículo para escapar de un presunto asalto en la autopista Puebla-Orizaba; todo quedó grabado

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En la Puebla-Orizaba se captó un intento de robo. Foto: Cuartoscuro/ Ilustrativa

Los robos en carreteras de México continúan siendo un problema constante y una de las vías con mayor incidencia es la autopista Puebla-Orizaba, donde un trailero logró evitar un presunto asalto.

Video en la autopista Puebla-Orizaba

El video fue compartido por @_LosTitulares y muestra el momento en que un tráiler intenta cerrarle el paso a un transportista, presuntamente con la intención de asaltarlo.

#LosTitulares | 🔴 Trailero evita asalto en la autopista Puebla-Orizaba.



El intrépido conductor sacó del camino a los sujetos quienes pretendían detenerlo. pic.twitter.com/tgS8blsUtQ — LosTitulares (@_LosTitulares) July 21, 2026

Para evitar ser interceptado, el operador decidió responder y embistió por la parte trasera al vehículo que le bloqueaba el paso, con el aparente objetivo de dañar sus neumáticos.

El primer impacto destruyó parte de la defensa del tráiler; sin embargo, el transportista volvió a golpear la unidad para intentar sacarla del camino. En la grabación se escucha la fuerza de los impactos, mientras el vehículo señalado choca contra el muro de contención.

Tras la maniobra, el trailero no se detuvo y logró escapar. No es la primera vez que se difunden imágenes de este tipo de hechos en la autopista Puebla-Orizaba. Ante la falta de vigilancia, algunos operadores recurren a maniobras de este tipo para intentar evitar los robos.

Carreteras más peligrosas de México

El día de ayer, unotv.com publicó una lista de las carreteras donde se reportan más robos a transportistas:

Puebla–Córdoba

Autopista Matehuala–Monterrey

Morelia–Puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán

México–Cuernavaca

Urracas–Matamoros–Reynosa

Querétaro–Irapuato

Carretera federal Toluca–México

Asimismo, señaló que los horarios considerados de mayor riesgo para transitar son:

De 00:00 a 07:00 horas

De 07:00 a 12:00 horas

De 19:00 a 00:00 horas

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