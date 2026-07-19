Detienen a edil auxiliar en Puebla vinculado a investigación por homicidio del periodista Josué Martínez

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FGE Puebla detiene a ex edil por caso del periodista Josué Martínez. Foto: Especial

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla informó la detención de Javier “N”, edil auxiliar de San Lucas Atoyatenco, por su probable responsabilidad en el delito de cohecho, en el marco de las investigaciones por el asesinato del periodista Josué Martínez Contreras, ocurrido el pasado 16 de julio en San Martín Texmelucan.

De acuerdo con la autoridad ministerial, la captura se realizó este sábado mientras agentes de la Policía de Investigación Estatal llevaban a cabo diligencias relacionadas con el homicidio del director del medio Noticias Texmelucan, crimen que generó exigencias de justicia por parte de organizaciones periodísticas y ciudadanos.

La Fiscalía General del Estado de Puebla detuvo a Javier N. por su probable responsabilidad en el delito de cohecho, durante actos de investigación relacionados con el homicidio del periodista y docente Josué N. La institución continúa con las diligencias para el esclarecimiento… pic.twitter.com/jWH1XC7oHt — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) July 19, 2026

Detienen a edil auxiliar durante investigación por homicidio de Josué Martínez

Según la Fiscalía de Puebla, la detención ocurrió cerca de una tienda de conveniencia en San Lucas Atoyatenco. La dependencia señaló que Javier “N” se acercó a los agentes al enterarse de que era investigado y presuntamente intentó evitar acciones legales en su contra.

La FGE indicó que el funcionario habría ofrecido a los investigadores un vehículo de su propiedad, el endoso de la factura, dinero en efectivo e incluso cualquier otra cantidad que solicitaran para detener las investigaciones.

Los agentes rechazaron el ofrecimiento. Posteriormente, al considerar que la conducta podría constituir el delito de cohecho, procedieron a detenerlo y ponerlo a disposición del Ministerio Público.

Fiscalía mantiene abierta la investigación por el asesinato del periodista

La detención ocurre dos días después del asesinato de Josué Martínez Contreras, periodista y director del portal Noticias Texmelucan, quien fue atacado a balazos la mañana del 16 de julio mientras caminaba junto a su hijo de 13 años por calles de San Lucas Atoyatenco.

De acuerdo con la investigación, hombres armados que viajaban en motocicleta interceptaron al comunicador y le dispararon en varias ocasiones antes de escapar.

La Fiscalía General del Estado de Puebla recordó que las investigaciones por el homicidio continúan bajo un enfoque integral y aseguró que agotará todas las líneas de investigación para esclarecer el crimen y sancionar a quien o quienes resulten responsables. Por último, también se informó que Josué Martínez había denunciado públicamente amenazas semanas antes de su asesinato.

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