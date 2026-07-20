Violencia en Huaquechula, Puebla: matan a abuela y agreden sexualmente a su nieta parapléjica

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En Puebla, asesinaron a una mujer de la tercera edad. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Un fin de semana marcado por la violencia se vivió en el municipio de Huaquechula, Puebla, luego del asesinato de una mujer de la tercera edad y la presunta agresión sexual contra su nieta. Además, en la comunidad de La Soledad Morelos, tres personas perdieron la vida durante un enfrentamiento.

Violencia en Huaquechula, Puebla

De acuerdo con los primeros reportes, la noche del sábado 18 de julio un hombre ingresó a un domicilio ubicado en la junta auxiliar de Soto y Gama, donde presuntamente agredió sexualmente a una joven parapléjica de 25 años.

Al percatarse de lo ocurrido, Gloria, de 70 años, intentó intervenir para defender a su nieta; sin embargo, el agresor reaccionó de forma violenta y la privó de la vida.

Tras los hechos, el Ayuntamiento de Huaquechula emitió un comunicado en el que condenó lo sucedido.

“El H. Ayuntamiento de Huaquechula expresa su más enérgica condena y profunda indignación ante los lamentables hechos de violencia registrados durante las últimas horas”.

Asimismo, informó que el caso ocurrido en Soto y Gama ya es investigado por las autoridades competentes, aunque no proporcionó más detalles sobre la carpeta de investigación.

“En el caso de Soto y Gama, se registraron hechos de extrema gravedad que ya son investigados por las autoridades competentes”, señaló el Gobierno municipal.

Foto: Ayuntamiento de Huaquechula

Tres muertos en La Soledad Morelos

Esa misma noche, en la comunidad de La Soledad Morelos, un enfrentamiento presuntamente relacionado con una riña entre pandillas dejó tres personas muertas y varias más lesionadas.

#LosTitulares | Tres personas sin vida fue el saldo de un ataque armado en el municipio de Huaquechula, Puebla.



De acuerdo con autoridades locales el ataque estaría relacionado con un ajuste de cuentas entre pandillas. pic.twitter.com/LBFT2epy7E — LosTitulares (@_LosTitulares) July 19, 2026

“De acuerdo con los primeros reportes, presuntamente estaría relacionado con una riña entre pandillas. Confiamos en que las investigaciones permitirán esclarecer plenamente ambos casos y sancionar a quienes resulten responsables”, agregó el Ayuntamiento de Huaquechula.

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