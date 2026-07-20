Vinculan a proceso al presunto “Francotirador de la Vía Atlixcáyotl” en Puebla

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Vinculan a proceso a “Francotirador de la Vía Atlixcáyotl”. Foto: Genaro Zepeda

En Puebla, luego de concluir la audiencia celebrada en el Centro de Justicia de la 11 Sur, un juez de control vinculó a proceso a Rafael “Z”, señalado como el presunto “Francotirador de la Vía Atlixcáyotl”, por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. Con esta resolución, el empresario farmacéutico permanecerá recluido en el penal de San Miguel mientras continúan las investigaciones en su contra.

¿Qué pasó en la audiencia en Puebla?

Venció el plazo de 144 horas que el Juez Guillermo Valdez Luna concedió durante la audiencia inicial, luego de que la defensa de Rafael “Z” solicitó la duplicidad del término constitucional con el propósito de aportar elementos para demostrar la inocencia de su cliente.

🚨 #LosTitulares | Tras una audiencia, un juez vinculó a proceso a Rafael “N”, presunto francotirador de la Vía Atlixcáyotl, por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.



Permanecerá en el penal de San Miguel mientras continúan las investigaciones. #Puebla pic.twitter.com/qRN30QYiDU — LosTitulares (@_LosTitulares) July 20, 2026

Sin embargo, tras analizar los datos de prueba presentados por la Fiscalía General del Estado (FGE), el juzgador concluyó que existían elementos suficientes para iniciar formalmente el proceso penal contra el empresario de origen español, por lo que ordenó que permaneciera bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el penal de San Miguel.

De acuerdo con fuentes policiales, fue ingresado al Dormitorio W, destinado a personas privadas de la libertad consideradas de alta peligrosidad.

Ataques del “Francotirador de la Vía Atlixcáyotl”

La primera vinculación a proceso de Rafael “Z” corresponde al ataque armado contra un joven motociclista repartidor de comida, quien recibió impactos de bala en ambas piernas cuando circulaba por la Vía Atlixcáyotl.

Las lesiones le dejaron secuelas físicas que le impidieron volver a desempeñar su trabajo como repartidor, afectando directamente el sustento económico de su familia. Este caso fue el que permitió a la Fiscalía judicializar la primera carpeta de investigación en contra del presunto responsable de los ataques registrados durante varios meses en esa vialidad.

Durante los seis días que transcurrieron entre la audiencia de imputación y la resolución judicial, agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado continuaron reuniendo pruebas para fortalecer las carpetas de investigación.

Como parte de esas diligencias, los investigadores regresaron al fraccionamiento Santa Fe, lugar donde Rafael “Z” fue detenido durante un operativo de cateo, con el objetivo de recabar nuevos indicios y evidencia que serán incorporados a las investigaciones.

Buscan acusarlo de más delitos

La FGE busca acreditar la probable responsabilidad del empresario de 67 años no sólo por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, sino también por daño en propiedad ajena, lesiones y ataques peligrosos, ilícitos relacionados con los disparos presuntamente realizados contra automovilistas y motociclistas en la Vía Atlixcáyotl.

Las autoridades ministeriales mantienen abiertas las investigaciones para integrar más pruebas y buscar nuevas vinculaciones a proceso por los demás hechos que se le atribuyen al presunto francotirador que, de acuerdo con las indagatorias, sembró temor entre los usuarios de esta importante vialidad de la zona metropolitana de Puebla.

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