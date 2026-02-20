Buscan a dos padres de familia del Instituto Oriente desaparecidos en Puebla

GENERANDO AUDIO...

Padres de familia desaparecidos en Puebla. Foto ilustrativa: Getty Images.

En el estado de Puebla denuncian que hay dos padres de familia del Instituto Oriente desaparecidos, por lo que piden ayuda para localizarlos. Ambos habrían sido vistos por última vez este pasado jueves 19 de febrero de 2026.

Padres de familia del Instituto Oriente de Puebla desaparecidos

La escuela Instituto Oriente del estado de Puebla denunció en redes sociales que hay dos padres de familia que pertenecen a su comunidad, desaparecidos.

“Con profunda preocupación y solidaridad, el Instituto Oriente de Puebla hace del conocimiento público la situación que atraviesan dos padres de familia muy apreciados de nuestra comunidad”, se lee en su comunicado de prensa que compartieron en sus redes sociales oficiales.

Ficha de Karina de lo Ángeles Ruiz Ruiz de la Fiscalía de Puebla.

¿Quiénes son los padres de familia desaparecidos?

De acuerdo con las fichas de búsqueda que publicó la Fiscalía General del Estado de Puebla, los dos padres de familia desaparecidos son Karina de lo Ángeles Ruiz Ruiz y Alexandro Agustín Tello Olmedo, ambos de 50 años de edad.

Fueron vistos por última vez este jueves 19 de febrero de 2026 cuando salieron de su domicilio ubicado en la colonia Bella Vista, en la capital de Puebla.

“Nuestra institución se une en oración y apoyo con sus hijos y toda su familia. Ante este difícil momento, hacemos un llamado urgente a la fiscalía y a la corresponsabilidad ciudadana para su pronta aparición”, indica la institución educativa.

Ficha de Alexandro Agustín Tello Olmedo de la Fiscalía de Puebla.

Piden ayuda a la comunidad estudiantil

Por todo esto, el Instituto Oriente pide a su comunidad, entre estudiantes, padres de familia, exalumnos y colaboradores, así como a toda la sociedad, compartir las fichas de búsqueda de estas dos personas.

Además, solicitan que si tienen cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero, la reporten directamente a las autoridades poblanas a través de los siguientes medios:

WhatsApp: 22 12 83 81 42

22 12 83 81 42 Teléfonos: 22 22 14 64 02 y 22 22 14 64 05

22 22 14 64 02 y 22 22 14 64 05 Correos electrónicos: boletin.protocolo.alba.fge@fiscalia.puebla.gob.mx y boletin.desaparecidos.fgep@fiscalia.puebla.gob.mx

“En el Instituto Oriente, reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar de nuestras familias. Agradecemos de antemano la difusión masiva de esta información, apelando a la unidad que nos caracteriza”, indican por último.

