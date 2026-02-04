Suspenden clases este jueves en 64 municipios de Puebla, por frío

| 09:45 | Redacción | Agencias
suspenden-clases-este-jueves-en-64-municipios-de-puebla-por-frio
En Puebla, se suspenden las clases el 5 de febrero. Foto: Cuartoscuro / Archivo

El jueves 5 de febrero se suspenderán las clases en todos los niveles educativos en los 64 municipios de la Sierra Norte y Nororiental de Puebla, debido al frente frío número 33.

En un comunicado, la Secretaría de Educación de Puebla informó que la medida se tomó para “salvaguardar la seguridad de la comunidad escolar”.

¿En qué municipios no habrá clases en Puebla?

Los municipios de la Sierra Norte son: Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Coatepec, Cuautempan, Chiconcuautla, Chignahuapan, Honey, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotla.

Sierra Nororiental: Acateno, Atempan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Cuetzalan del Progreso, Cuyoaco, Chignautla, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Atlequizayan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Xiutetelco, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zoquiapan.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

Balean a alcaldesa de Ayotoxco de Guerrero y sobrevive

Puebla

Balean a alcaldesa de Ayotoxco de Guerrero y sobrevive

Agrede a dos mujeres policía y termina detenido en Puebla

Puebla

Agrede a dos mujeres policía y termina detenido en Puebla

Puebla abre preinscripciones en línea para preescolar, primaria, secundaria y bachillerato

Puebla

Puebla abre preinscripciones en línea para preescolar, primaria, secundaria y bachillerato

Reabre el "Pasaje 5 de Mayo": el túnel del siglo XVIII bajo Puebla

Puebla

Reabre el "Pasaje 5 de Mayo": el túnel del siglo XVIII bajo Puebla

Etiquetas: , , ,