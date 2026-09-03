Cae el “Amarillo”, presunto líder de célula ligada a los “Rusos”, en Lomas de Angelópolis

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El “Amarillo” fue detnido en Puebla. Foto: @OHarfuch

Govén Ulisses “N”, alias el “Amarillo” o el “Gobén”, fue detenido en Lomas de Angelópolis, Puebla, durante un operativo conjunto de autoridades federales y estatales. El sujeto era considerado un objetivo prioritario y es señalado como presunto líder de una célula criminal vinculada con los “Rusos”, organización con presencia principalmente en Acapulco, Guerrero.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que la captura fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación en los que participaron la Agencia de Investigación Criminal y la FEMDO de la Fiscalía General de la República (FGR), la SSPC y la Secretaría de Marina (Semar), con información del Centro Nacional de Inteligencia y coordinación con autoridades de Puebla y Guerrero.

Derivado de trabajos de inteligencia e investigación, en una operación conjunta de la Agencia de Investigación Criminal y FEMDO de @FGRMexico, @SSPCMexico y @SEMAR_mx, con información del Centro Nacional de Inteligencia y en coordinación con autoridades del estado de Puebla y… pic.twitter.com/jKAZuRoJps — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 3, 2026

Junto con Govén Ulisses “N” fueron detenidas otras dos personas, quienes presuntamente se desempeñaban como sus escoltas. Durante la operación fueron aseguradas armas, drogas y vehículos de lujo, mientras que de manera simultánea continuaron cateos en distintos puntos de la zona como parte de las investigaciones.

¿De qué delitos es señalado el “Amarillo”?

De acuerdo con García Harfuch, el “Amarillo” es identificado como uno de los principales generadores de violencia de la organización con la que presuntamente está vinculado.

Las autoridades lo relacionan con delitos como extorsión, secuestro, privación ilegal de la libertad, homicidio, así como tráfico y distribución de drogas.

La captura ocurrió en la zona de Lomas de Angelópolis, donde este jueves se registró una importante movilización de fuerzas de seguridad. Información local también ubicó el operativo en la zona de Sonata.

Los “Rusos” tienen presencia principalmente en Acapulco, Guerrero. La detención de uno de los presuntos integrantes de su estructura en Puebla llevó a las autoridades a realizar acciones adicionales en la zona para determinar el alcance de la operación y continuar con las investigaciones.

Hasta el momento, los señalamientos contra Govén Ulisses “N” corresponden a la información proporcionada por las autoridades y deberán ser esclarecidos durante el proceso correspondiente.

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