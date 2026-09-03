FGR y Marina catean agencia de autos de lujo en Puebla 

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Cateo de FGR y Marina en agencia de autos de lujo. Foto: Genaro Zepeda

Un operativo de la Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de elementos de la Secretaría de Marina (Semar), se desplegó la mañana de este jueves en la agencia de autos Dimont, ubicada sobre la Vía Atlixcáyotl, frente al fraccionamiento La Vista, en San Andrés Cholula, Puebla.

Cateo en agencia Dimont moviliza a FGR y Marina

Durante el operativo, los agentes mantuvieron bajo resguardo al velador de la agencia mientras realizaban una inspección al interior del establecimiento.

Las autoridades también revisaron diversos vehículos de alta gama que se encuentran en exhibición y bajo resguardo de la agencia automotriz.

La presencia de unidades de la FGR y de la Marina provocó expectación entre automovilistas y trabajadores de negocios cercanos, debido a que el establecimiento se encuentra sobre uno de los principales corredores comerciales de la zona de Angelópolis.

¿Por qué catearon la agencia de autos en Puebla?

Hasta el momento, la Fiscalía General de la República no ha informado oficialmente el motivo de la diligencia ni ha precisado si existe alguna investigación relacionada con la agencia automotriz.

Tampoco se ha confirmado si durante el operativo fueron detenidas personas o si fueron asegurados vehículos u otros objetos.

FGR no informa resultados del operativo

Hasta ahora, las autoridades federales no han dado a conocer los resultados del cateo en la agencia Dimont ni han señalado si la intervención forma parte de una investigación por algún delito de carácter federal.

Se espera que en las próximas horas la FGR proporcione información oficial sobre el origen de la orden de cateo, los objetos o vehículos revisados y, en su caso, las personas detenidas o bienes asegurados.

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