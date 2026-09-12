Catean Mercado Morelos por desaparición de María Luisa en Puebla

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María Luisa no acostumbra ausentarse sin avisar. Foto: Genaro Zepeda

Agentes de la Fiscalía de Puebla, con apoyo de policías estatales y municipales, desplegaron un operativo en el Mercado Morelos, en Puebla capital, como parte de la búsqueda de María Luisa Trinidad Sánchez, de 41 años, desaparecida desde la mañana del 10 de septiembre.

Las autoridades inspeccionan este viernes varios locales debido a que la última ubicación registrada por el GPS del teléfono celular de María Luisa apunta hacia esta zona. Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado los resultados de los cateos ni si fueron encontrados indicios sobre su paradero.

Catean Mercado Morelos para buscar a María Luisa Trinidad Sánchez

María Luisa salió de su domicilio la mañana del jueves para llevar a su hijo a la escuela. Posteriormente, informó a sus familiares que acudiría al Mercado Morelos para comprar carbón, pero minutos después perdieron comunicación con ella.

Videos de cámaras de seguridad difundidos por su familia permitieron reconstruir parte de su recorrido y ubicarla en inmediaciones del mercado. Además, la señal de su teléfono celular fue localizada cerca del Polideportivo Xonaca, ubicado a un costado del centro de abasto.

Ante la falta de noticias, sus familiares comenzaron a buscarla y solicitaron apoyo para ingresar al mercado.

Familia de María Luisa pide ayuda para localizarla

La familia asegura que María Luisa Trinidad Sánchez no acostumbra ausentarse sin avisar. La mujer se dedica diariamente a vender elotes y esquites frente a su domicilio, por lo que perder contacto con ella encendió las alertas.

Al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla azul, sudadera negra con gris, tenis blancos y lentes. También llevaba una mochila.

Este viernes, poco más de 24 horas después de su desaparición, agentes de la Fiscalía de Puebla ingresaron al Mercado Morelos para revisar diversos establecimientos y buscar indicios que permitan conocer qué ocurrió y localizarla.

Fiscalía de Puebla mantiene operativo en Mercado Morelos

El Mercado Morelos y sus alrededores han sido escenario en años recientes de cateos, detenciones y aseguramientos relacionados con investigaciones por grupos delictivos y delitos de alto impacto.

La zona del mercado, Xonaca y colonias cercanas también ha registrado episodios de violencia que han provocado distintos despliegues policiales y ministeriales.

Hasta el momento, la Fiscalía de Puebla no ha dado a conocer los resultados de las diligencias ni ha informado si durante las inspecciones fue localizado algún indicio que permita establecer el paradero de María Luisa Trinidad Sánchez.

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