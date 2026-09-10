ataque-armado-en-partido-de-futbol-deja-un-muerto-y-un-herido-en-puebla

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En Puebla, se registró un ataque en una cancha de futbol. Foto: Genaro Zepeda

Un hombre murió y otro resultó gravemente herido tras un ataque armado registrado en una cancha de futbol de pasto sintético ubicada en la inspectoría de Francisco I. Madero, perteneciente al municipio de Tepanco de López, Puebla.

¿Qué se sabe de la agresión en Puebla?

La agresión ocurrió la noche del miércoles mientras se disputaba un partido de futbol y había jugadores y espectadores en el complejo deportivo. La irrupción de hombres armados y las detonaciones provocaron momentos de pánico entre quienes se encontraban en el lugar.

🚨 #LosTitulares | Ataque armado en una cancha de fútbol de Tepanco de López dejó un hombre muerto y otro gravemente herido.



Sujetos armados irrumpieron durante un partido y dispararon directamente contra las víctimas. Las diligencias concluyeron la madrugada de este jueves.



⚠️… pic.twitter.com/eBuMDwRBPs — LosTitulares (@_LosTitulares) September 10, 2026

De acuerdo con los primeros reportes, varios sujetos ingresaron a las instalaciones y dispararon directamente contra dos hombres, después del ataque, los responsables escaparon con rumbo desconocido.

Una de las víctimas murió en el lugar debido a las heridas provocadas por los disparos, mientras que el segundo hombre recibió atención de emergencia y fue trasladado a un hospital de la ciudad de Tehuacán, donde su estado de salud fue reportado como grave.

Elementos de la Policía Municipal de Tepanco de López y de la Policía Estatal acudieron como primeros respondientes, con apoyo de integrantes del grupo de Vigilantes de Barrio “Leones”, posteriormente, personal del Ejército Mexicano se sumó al despliegue y la zona quedó acordonada para preservar los indicios.

Personal encargado de las investigaciones realizó el procesamiento de la escena, donde fueron localizados y embalados diversos casquillos percutidos.

Las diligencias y el levantamiento del cuerpo se prolongaron durante varias horas y concluyeron durante la madrugada de este jueves 10 de septiembre.

De acuerdo con los reportes policiacos, este sería el segundo hecho violento registrado en este mismo recinto deportivo durante el 2026, situación que nuevamente genera preocupación entre habitantes de la zona.