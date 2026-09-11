Tensión en Texmelucan: Marina se enfrenta a presuntos huachigaseros

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En San Martín Texmelucan, Puebla, se desató una balacera. Foto: Genaro Zepeda

Una investigación encabezada por elementos de la Marina derivó en un enfrentamiento armado con presuntos integrantes de un grupo dedicado al robo y traslado ilegal de gas LP en la colonia Ojo de Agua, ubicada en el municipio de San Martín Texmelucan, Puebla. Una persona murió, otra fue detenida y vehículos, contenedores y armas quedaron asegurados.

Enfrentamiento en Puebla

La movilización se concentró sobre la calle Albino Labastida este viernes, donde habitantes escucharon más de 15 detonaciones de arma de fuego durante la madrugada. La balacera provocó un amplio despliegue de fuerzas de seguridad y el posterior acordonamiento de la zona.

🚨 #LosTitulares| Un presunto huachigasero murió y otro fue detenido tras un enfrentamiento armado con elementos de la Marina durante un operativo en la colonia Ojo de Agua, en San Martín Texmelucan.



La balacera se registró sobre la calle Albino Labastida, donde se escucharon… pic.twitter.com/vFYl1jOn1M — LosTitulares (@_LosTitulares) September 11, 2026

De acuerdo con información recabada sobre los hechos, el operativo derivó de labores de investigación que realizaba personal de la Marina relacionadas con actividades presuntamente vinculadas al robo y manejo ilegal de combustible obtenido clandestinamente de ductos de gas LP de Pemex.

Durante estas acciones, los elementos ubicaron a un grupo de sujetos que presuntamente custodiaba una pipa abastecida con gas, además de un convoy de vehículos.

En ese momento se registró el enfrentamiento; los primeros reportes indican que los presuntos delincuentes portaban armas largas y se produjo un intercambio de disparos con el personal naval.

Como resultado de la balacera, uno de los integrantes del grupo perdió la vida, mientras que otro hombre fue detenido y quedó a disposición de las autoridades para determinar su situación jurídica.

Tras controlar la situación, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo en los alrededores para asegurar el área y buscar a otros posibles involucrados.

Entre los indicios localizados se encuentra una camioneta que transportaba dos contenedores con capacidad aproximada de 5 mil litros cada uno, presuntamente empleados para almacenar o trasladar combustible.

Asimismo, en el lugar fueron localizadas armas largas que habrían sido utilizadas durante el enfrentamiento, entre ellas las que presuntamente portaba el hombre que murió durante la intervención.

La zona de la calle Albino Labastida permaneció ampliamente acordonada mientras personal especializado realizó la fijación y recolección de casquillos, armas y otros indicios que serán incorporados a las investigaciones.

Posteriormente, peritos y personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla llevaron a cabo las diligencias correspondientes para el levantamiento del cadáver. El cuerpo fue trasladado al anfiteatro regional para realizar los estudios de ley.

Las investigaciones continuarán para establecer la identidad del hombre fallecido, determinar la participación del detenido y esclarecer la operación del grupo que presuntamente custodiaba el combustible y los vehículos encontrados en Ojo de Agua.

San Martín Texmelucan y municipios de esta región de Puebla han sido escenario de operativos contra el robo y manejo ilegal de hidrocarburos y gas LP debido a la presencia de infraestructura energética que atraviesa esta zona del estado.

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