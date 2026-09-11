Puebla y Grupo Mundo Maya acuerdan modernizar el Aeropuerto Hermanos Serdán

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El acuerdo fortalecerá la capacidad y servicios del aeropuerto. Foto: Gob. Puebla

El Gobierno de Puebla y Grupo Mundo Maya formalizaron un convenio de colaboración para impulsar la modernización y mejora del Aeropuerto Internacional de Puebla “Hermanos Serdán”.

El acuerdo contempla acciones para fortalecer la infraestructura, operación y servicios del aeropuerto. El objetivo es atender sus necesidades actuales y futuras, así como generar mejores condiciones para las actividades turísticas, comerciales y económicas.

Aeropuerto de Puebla tendrá mejoras en infraestructura y servicios

El convenio permitirá trabajar en la modernización de las instalaciones, ampliar la capacidad aeroportuaria, mejorar los servicios y fortalecer el equipamiento del Aeropuerto Internacional de Puebla.

Las acciones estarán enfocadas en consolidar instalaciones modernas y eficientes, además de mejorar las condiciones para los usuarios del aeropuerto.

La acción busca responder tanto a las necesidades actuales como a las futuras del Aeropuerto Hermanos Serdán, mediante trabajos coordinados entre el Gobierno estatal y Grupo Mundo Maya.

Puebla y Grupo Mundo Maya trabajarán de manera coordinada

En la formalización del convenio participaron el director general de Grupo Mundo Maya, Ricardo Flores González, y el gobernador del Estado de Puebla, Alejandro Armenta Mier.

Ambos coincidieron en la importancia de mantener un trabajo coordinado para impulsar proyectos que beneficien a la población y permitan fortalecer la competitividad aérea de Puebla.

El acuerdo también busca generar mejores condiciones para el desarrollo de actividades relacionadas con el turismo, el comercio y la economía a través de la infraestructura aeroportuaria.

Buscan consolidar un aeropuerto moderno y eficiente

Con el convenio, el Gobierno de Puebla y Grupo Mundo Maya refrendaron su compromiso de continuar trabajando conjuntamente en las acciones destinadas al aeropuerto.

El objetivo es consolidar al Aeropuerto Internacional de Puebla “Hermanos Serdán” como una terminal moderna, eficiente y orientada a las necesidades de sus usuarios.

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