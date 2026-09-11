Popocatépetl brilla sobre las nubes y crea una postal única
El Popocatépetl volvió a regalar una escena digna de una película. Durante la madrugada del 10 de septiembre, el intenso resplandor del volcán iluminó la cubierta de nubes que se encontraba sobre el coloso, creando una postal poco común.
Impresionante video
La combinación entre la luz del Popocatépetl y las nubes generó una imagen de gran impacto visual, en la que el volcán se convirtió en el protagonista de un paisaje que parece salido de una obra cinematográfica. El video lo compartió @webcamsdemexico este viernes 11 de septiembre.
La escena llamó la atención por la forma en que la luz del Popocatépetl se mezcló con las nubes, dando como resultado una vista impresionante y única del conocido volcán.
Actividad del volcán Popocatépetl
En su último reporte, el Centro Nacional de Prevención de Desastre (Cenapred) informó que se detectaron 18 exhalaciones de baja intensidad, acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y ligeras cantidades de ceniza. Además, se registró un sismo volcanotectónico hoy a las 01:24 hrs., con magnitud de 1.6.
- El Semáforo de Alerta Volcánica del Popocatépetl se encuentra en Amarillo Fase 2
“No intentes subir al volcán, pues ocurren explosiones que arrojan fragmentos incandescentes, como se ha visto recientemente. Respeta el radio de exclusión de 12 kilómetros a partir del cráter, estar dentro de esta zona no es seguro. En caso de lluvias fuertes, aléjate del fondo de las barrancas, debido al peligro de flujos de lodo y escombro”, indica el Cenapred.
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