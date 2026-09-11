Popocatépetl brilla sobre las nubes y crea una postal única

GENERANDO AUDIO...

El volcán Popocatépetl sorprendió a todos con una postal. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El Popocatépetl volvió a regalar una escena digna de una película. Durante la madrugada del 10 de septiembre, el intenso resplandor del volcán iluminó la cubierta de nubes que se encontraba sobre el coloso, creando una postal poco común.

Impresionante video

La combinación entre la luz del Popocatépetl y las nubes generó una imagen de gran impacto visual, en la que el volcán se convirtió en el protagonista de un paisaje que parece salido de una obra cinematográfica. El video lo compartió @webcamsdemexico este viernes 11 de septiembre.

🌋🎬 A cinematic masterpiece!

The intense glow from the #Popocatépetl #volcano lights up the cloud deck, creating a breathtaking and unique view. What do you think when you witness the true force of nature? 🌌✨#Mexico pic.twitter.com/DRXwBeqqn7 — Webcams de México (@webcamsdemexico) September 11, 2026

La escena llamó la atención por la forma en que la luz del Popocatépetl se mezcló con las nubes, dando como resultado una vista impresionante y única del conocido volcán.

Actividad del volcán Popocatépetl

En su último reporte, el Centro Nacional de Prevención de Desastre (Cenapred) informó que se detectaron 18 exhalaciones de baja intensidad, acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y ligeras cantidades de ceniza. Además, se registró un sismo volcanotectónico hoy a las 01:24 hrs., con magnitud de 1.6.

El Semáforo de Alerta Volcánica del Popocatépetl se encuentra en Amarillo Fase 2

“No intentes subir al volcán, pues ocurren explosiones que arrojan fragmentos incandescentes, como se ha visto recientemente. Respeta el radio de exclusión de 12 kilómetros a partir del cráter, estar dentro de esta zona no es seguro. En caso de lluvias fuertes, aléjate del fondo de las barrancas, debido al peligro de flujos de lodo y escombro”, indica el Cenapred.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.