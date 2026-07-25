Megacorte de luz en Puebla: CFE suspenderá el servicio hasta 12 horas

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Anuncian megacorte de energía de hasta 12 horas en Puebla. Foto: Cuartoscuro

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizará un megacorte de luz en el municipio de Tlacuilotepec, Puebla, el próximo sábado 25 de julio de 2026, debido a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica. La suspensión del servicio durará hasta 12 horas, informó el Ayuntamiento a través de un aviso oficial.

¿Cuándo será el corte de luz en Puebla?

De acuerdo con el comunicado emitido por el H. Ayuntamiento de Tlacuilotepec, la interrupción programada del suministro eléctrico se llevará a cabo:

Fecha: sábado 25 de julio de 2026

sábado Horario: de 06:00 a 18:00 horas

La medida responde a labores de mantenimiento preventivo que realizará la CFE para mejorar la confiabilidad del servicio eléctrico.

¿Por qué habrá suspensión del servicio eléctrico?

La CFE explicó que el corte de energía se debe a la sustitución de postes de madera dañados y trabajos de mantenimiento en la línea de transmisión Tihuatlán Dos (THD) 73300 (IXH) Ixhuatlán.

El objetivo de estas acciones es fortalecer la infraestructura eléctrica y ofrecer un servicio más seguro y confiable para la población.

¿La luz podría regresar antes de lo previsto?

Sí. La CFE informó que, si las labores concluyen antes del horario estimado, el suministro eléctrico será restablecido de forma inmediata y sin previo aviso.

Asimismo, indicó que, si las condiciones climatológicas no permiten realizar los trabajos de manera segura —como lluvias intensas o tormentas—, las labores serán suspendidas y reprogramadas, situación que será informada oportunamente a la población.

Autoridades piden tomar precauciones

Ante la suspensión temporal del servicio, el Ayuntamiento de Tlacuilotepec pidió a la ciudadanía tomar las previsiones necesarias para reducir las afectaciones durante las 12 horas que podría durar el corte.

Entre las recomendaciones destacan mantener cargados teléfonos celulares y dispositivos electrónicos, desconectar aparatos sensibles para evitar daños cuando regrese la energía eléctrica y planificar actividades que dependan del suministro durante ese periodo.

Las autoridades reiteraron que estos trabajos buscan mejorar la infraestructura eléctrica del municipio y agradecieron la comprensión de la población mientras se realizan las labores programadas.

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