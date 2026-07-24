Pobladores de Huaquechula, Puebla, incendian tres patrullas para exigir seguridad tras detención de ladrón

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Patrullas incendiadas en Huaquechula, Puebla. Foto: Especial

Este jueves, la quema de tres patrullas desató una noche de tensión en el municipio de Huaquechula, Puebla, donde habitantes protestaron por la creciente ola de robos y asaltos que, aseguran, afecta a la región. La movilización ocurrió luego de la detención de un hombre señalado por el presunto robo de un camión.

Los hechos derivaron en un operativo de seguridad con la participación de fuerzas federales y estatales, mientras los pobladores exigían mayor presencia de las autoridades y acciones para combatir la delincuencia en la zona.

Pobladores incendian tres patrullas en Huaquechula, Puebla

La protesta comenzó después de que tres hombres presuntamente robaran un camión en el municipio de Tepeojuma. De acuerdo con el reporte, vecinos iniciaron una persecución que terminó en la comunidad de Soto y Gama, donde lograron retener a uno de los presuntos responsables, mientras que los otros dos escaparon.

Según los habitantes, el detenido fue entregado a elementos de la Policía Municipal de Huaquechula. Sin embargo, los inconformes afirmaron que los uniformados señalaron que era necesaria una denuncia formal de la víctima para proceder legalmente, situación que provocó la molestia de la población.

Como consecuencia, los manifestantes incendiaron una patrulla municipal. Minutos después llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, pero la protesta escaló y también fueron quemadas dos patrullas estatales.

Habitantes exigen mayor seguridad por robos y asaltos

Los pobladores denunciaron la falta de atención de las autoridades estatales y señalaron que la delegada de Gobernación, Miriam Celina Hernández, no acudió al lugar para dialogar con la comunidad y atender las demandas relacionadas con la inseguridad.

Los manifestantes insistieron en que los robos y asaltos son frecuentes en la región y pidieron una estrategia que permita reducir la incidencia delictiva.

Despliegan operativo tras la quema de patrullas

Después de los hechos, autoridades de los tres órdenes de gobierno implementaron un operativo en Soto y Gama con la participación de elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Policía Estatal para restablecer el orden.

Hasta el cierre del reporte, los habitantes permanecían reunidos en la comunidad a la espera de representantes de la Secretaría de Gobernación y de la Fiscalía General del Estado de Puebla para instalar una mesa de diálogo.

Por ahora, las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer los hechos que originaron la protesta y determinar las responsabilidades correspondientes.

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