Vivienda para el Bienestar 2026: así puedes solicitar una casa accesible en San José Chiapa

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Vivienda para el Bienestar abre registro en San José Chiapa. Foto: Cuartoscuro

Las personas interesadas en obtener una vivienda mediante el programa Vivienda para el Bienestar 2026 ya pueden realizar su registro en San José Chiapa, Puebla, donde la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) habilitó un módulo de atención para recibir solicitudes.

El programa está dirigido a personas que no cuentan con una casa propia ni tienen acceso a un crédito de instituciones como Infonavit o FOVISSSTE, con el objetivo de facilitar el acceso a una vivienda mediante esquemas de pago accesibles.

El periodo de registro inició el 20 de julio y permanecerá disponible hasta el 2 de agosto, tiempo durante el cual las y los habitantes que cumplan con los requisitos podrán acudir con sus documentos para completar el trámite.

Las viviendas contempladas dentro de este esquema en Puebla forman parte de los proyectos que se desarrollarán durante 2026 en distintas zonas del país.

Requisitos para solicitar una vivienda de Conavi en San José Chiapa

Para ser considerado dentro del programa Vivienda para el Bienestar, las personas solicitantes deberán cumplir con una serie de condiciones.

Entre los principales requisitos se encuentran:

No contar con una vivienda propia

No tener un crédito vigente o acceso a financiamiento de Infonavit, FOVISSSTE u otra institución de vivienda

Tener ingresos mensuales menores a 17 mil 800 pesos

Además, las personas interesadas deberán presentar documentación que permita validar su identidad, domicilio y situación económica.

Los documentos solicitados son:

Identificación oficial con fotografía

Comprobante de domicilio

Comprobante de ingresos

CURP de la persona solicitante y de sus dependientes económicos

Documentación de la pareja en caso de matrimonio o concubinato

Certificado médico expedido por una institución pública si alguna persona integrante del hogar cuenta con una discapacidad permanente.

¿Dónde está el módulo de registro de Vivienda para el Bienestar en San José Chiapa?

El módulo de atención instalado por la Conavi y la Secretaría de Bienestar se encuentra dentro del Mercado Municipal de San José Chiapa, Puebla.

Las personas interesadas pueden acudir con sus documentos en un horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde durante el periodo establecido para el registro.

La ubicación de los módulos depende de las zonas donde se contempla la construcción de viviendas durante 2026, por lo que cada municipio cuenta con espacios habilitados para recibir solicitudes.

Así puedes completar tu registro al programa de vivienda

Quienes realizaron previamente un prerregistro en la plataforma de la Conavi deberán acudir al módulo correspondiente con toda la documentación requerida para formalizar su solicitud.

El personal encargado del proceso será el responsable de revisar los documentos y continuar con la integración del expediente de cada persona interesada.

Las autoridades recordaron que el registro no garantiza automáticamente la asignación de una vivienda, ya que las solicitudes deberán pasar por un proceso de revisión conforme a los criterios establecidos por el programa.

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