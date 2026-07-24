No lo olvides: cierre en la México-Puebla por obras; ve en qué kilómetro

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En la México-Puebla se realizan obras. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

En la autopista México-Puebla se realizan trabajos de mantenimiento los días 24 y 25 de julio, en un horario de 07:00 a 18:00 horas, por lo que se implementa el cierre de un tramo de la vialidad.

¿Qué kilómetro estará cerrado en la México-Puebla?

A través de un comunicado, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) informó que el cierre se llevará a cabo en el kilómetro 91, con dirección a la Ciudad de México (CDMX), donde permanecerá cerrada por completo la gaza de incorporación hacia San Martín Texmelucan.

Asimismo, Capufe recomendó a los automovilistas considerar sus tiempos de traslado y tomar precauciones al circular por la zona.

“Se recomienda prever sus tiempos de traslado, utilizar vías alternas, manejar con precaución y disminuir la velocidad antes de llegar a la zona de obra”, indicó el organismo.

🚧 #AVISO a las personas usuarias de la #AutopistaMéxicoPuebla 🚧

Se realizarán trabajos de mantenimiento en el km 91, dirección Ciudad de México, con cierre total de la gaza de incorporación a San Martín Texmelucan.

Anticipe sus tiempos de traslado y maneje con precaución.… pic.twitter.com/H2R0nuWUn7 — CAPUFE (@CAPUFE) July 24, 2026

Accidente en la autopista México-Puebla

Durante la madrugada de este día también se registró un accidente en la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 18, donde un tráiler perdió el control.

CAOS EN LA MÉXICO PUEBLA….



Esta mañana un tráiler que transportaba agua embotellada termina volcando sobre la #MexicoPuebla a la altura del km 18 con dirección a Chalco.



Decenas de garrafones quedaron esparcidos en el asfalto, unidades de emergencias continúan las labores… pic.twitter.com/HEstkuDJh0 — Halcon (@HalconOnce) July 24, 2026

Las autoridades realizaron las maniobras para retirar la unidad siniestrada, mientras que la circulación fue desviada hacia los carriles laterales, lo que provocó una fila de vehículos de aproximadamente cinco kilómetros por más de seis horas.

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