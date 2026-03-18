Reo en penal de Puebla es golpeado durante transmisión en vivo en Facebook

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En Puebla, golpean a reo del penal de Tepexi de Rodríguez. Foto: Getty Images

En Puebla, comenzaron a circular en redes sociales videos por personas privadas de la libertad en el penal de Tepexi de Rodríguez. En el material, denunciaron la falta de medicamentos, alimentos y dificultades para recibir visitas; sin embargo, la transmisión se cortó cuando uno de ellos fue agredido.

Agreden a reo en Puebla

En el video también se observa el momento en que uno de los internos fue agredido físicamente por otro, lo que interrumpió la transmisión.

Los internos señalaron que ya habían presentado quejas ante el Congreso del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas.

“Señor gobernador, hacemos esto en busca de justicia; queremos que nos apoye porque, desafortunadamente, al exhibir este tipo de anomalías se afectan intereses”, expresó uno de los reclusos.

Inician investigación tras difusión de videos

La difusión de presuntos videos grabados por personas privadas de la libertad dentro del penal de Tepexi de Rodríguez encendió las alertas en Puebla y provocó una investigación inmediata por parte de autoridades estatales.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó, en un comunicado, que tras tener conocimiento del material que circula en redes sociales, instruyó la apertura de una investigación interna para verificar la autenticidad de los señalamientos y deslindar responsabilidades conforme a la ley.

La dependencia estatal señaló que el proceso se llevará a cabo con apego a los principios de imparcialidad, transparencia y respeto a los derechos humanos, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido dentro del centro penitenciario.

Asimismo, advirtió que no se tolerarán conductas que contravengan la legalidad ni el uso adecuado de la fuerza, por lo que, en caso de confirmarse irregularidades, se actuará contra quienes resulten responsables.

Cabe destacar que recientemente se realizó un cambio en la dirección del Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez, donde, de forma paralela, se reforzaron los mecanismos de supervisión y los protocolos de actuación del personal.

Las autoridades aseguraron que estas acciones buscan garantizar condiciones dignas, seguras y conforme a la normatividad vigente para las personas privadas de la libertad, mientras continúan las indagatorias sobre el caso.

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