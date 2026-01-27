Puebla tendrá nuevo Periférico: gobernador da detalles de la obra

GENERANDO AUDIO...

En Puebla, se construirá el nuevo Periférico 5 de Mayo. Foto: Gobierno Puebla

En Puebla, se anunció la construcción del nuevo Periférico 5 de Mayo, el cual ayudará a reducir el tráfico en la capital y en el área conurbada.

¿Qué se sabe del nuevo Periférico 5 de Mayo?

El gobernador Alejandro Armenta explicó que el nuevo Periférico 5 de Mayo conectará el Outlet, Volkswagen, Canoa, La Resurrección y Chachapa, en el municipio de Amozoc.

La otra conexión irá de Flor del Bosque a la Universidad de las Ciencias Policiales (UCIPS) y concluirá en el autódromo Miguel E. Abed, también en Amozoc, con el objetivo de resolver el problema vial.

“Ya tenemos los trazos; vamos a hacer una reunión con los presidentes municipales para que nos ayuden con el derecho de vía. Es la visión que se tiene, obras monumentales. El periférico que hicieron se tardaron cinco sexenios”, declaró.

En ese sentido, el gobernador explicó que la obra iniciará en 2026 y tardará de uno a dos años. Además, adelantó que se realizará una ciclovía alrededor del nuevo Periférico, la cual será la más grande de México.

Mueve piezas en el Gabinete de Armenta

En otro tema, el Gabinete del Estado de Puebla registró movimientos, los cuales quedaron de la siguiente manera:

Rebeca Bañuelos Guadarrama, a la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla (CEASPUE)

Mayra Lizeth Orellana Caballero, a la Secretaría de Medio Ambiente

Alberto Jiménez Merino, al Centro de Investigación y Estudios de Posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades

Stephanie Pérez Calderón, a Finanzas de Puebla

Josefina Morales Guerrero, al Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP)

