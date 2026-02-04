¿Circulas por la México-Puebla? Instalan nuevas cámaras de fotomulta en tramos clave

GENERANDO AUDIO...

Nuevas fotomultas en Puebla. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El Gobierno del estado de Puebla puso en operación cuatro nuevas cámaras de fotomulta en la autopista México-Puebla, una de las vialidades con mayor flujo vehicular del centro del país. La medida forma parte de la estrategia de seguridad vial para reducir el exceso de velocidad y prevenir accidentes.

Con esta incorporación, el sistema Monitor Vial cuenta ahora con ocho dispositivos activos a lo largo de la autopista que conecta a Puebla con la Ciudad de México (CDMX), utilizada diariamente por miles de automovilistas y unidades de transporte de carga.

¿Dónde están las nuevas cámaras?

De acuerdo con la información oficial, los nuevos equipos fueron colocados en puntos estratégicos por su alto volumen de tránsito y actividad industrial.

Sentido hacia la Ciudad de México:

A la altura del hotel One Puebla FINSA

Frente a la Puerta 4 de la planta Volkswagen

Sentido hacia Puebla:

En las inmediaciones del Hotel NH y la concesionaria FAW

Cerca de la planta International Paper

Estas zonas concentran un importante flujo vehicular, lo que incrementa el riesgo de accidentes cuando no se respetan los límites de velocidad.

Cámaras bidireccionales y zonas en obra

Las autoridades estatales informaron que algunas cámaras operan de forma bidireccional, es decir, registran infracciones en ambos sentidos de circulación. Este tipo de dispositivos se encuentran en los tramos:

Coronango-San Jerónimo Caleras

La María- San Jerónimo Caleras

En estos puntos coinciden con áreas donde se realizan trabajos de modernización vial, por lo que el control de velocidad es considerado clave para la seguridad tanto de automovilistas como de trabajadores.

¿Cúal es el límite de velocidad?

El programa Monitor Vial utiliza tecnología automatizada para detectar infracciones de velocidad sin intervención humana. Las sanciones se generan de manera automática cuando los conductores superan el límite máximo de 90 kilómetros por hora, establecido para vialidades rápidas como la autopista México-Puebla y el Periférico Ecológico.

De acuerdo con las autoridades, este modelo permite agilizar los procesos administrativos y reducir la discrecionalidad en la aplicación de multas.

Expansión del sistema de fotomultas

El refuerzo en la autopista México-Puebla se suma a la expansión del sistema de fotomultas, vigente en Puebla desde hace más de una década y que, para 2025, se extendió a 22 municipios del estado.

Finalmente, el gobierno estatal exhortó a los automovilistas a respetar la señalización y los límites de velocidad, así como a consultar el portal oficial fotoinfraccion.puebla.gob.mx para verificar sanciones y mantenerse informados.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.