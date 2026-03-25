Suspenden tala de árboles por Cablebús en Puebla: sigue la polémica

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En Puebla, sigue la polémica por el Cablebús. Foto: Cuartoscuro/Archivo

En Puebla, un tribunal concedió una suspensión provisional contra la tala, poda o traslado de árboles relacionados con la construcción del Cablebús, informó el Colectivo Hermanos Serdán.

La ruta del Cablebús sigue causando polémica, debido a que pasaría por el Parque Juárez o el Cerro de Amalucan, lo que afectaría al ecosistema, explicaron colectivos. Sin embargo, la suspensión no frenó la obra.

¿Qué dijeron los colectivos sobre el Cablebús?

En un comunicado difundido por el Colectivo Hermanos Serdán, Vecinos de Prados Agua Azul, Huexotitla y Gabriel Pastor, junto con La Voz de los Desaparecidos y la Asamblea Social del Agua, se indicó que se frenaron las afectaciones mientras se resuelve el “tema de fondo”.

“El Tribunal reconoció que existe un riesgo ambiental real en el proyecto del Cablebús en Puebla, y eso fue suficiente para intervenir. Se acreditó que la obra puede generar daños a las áreas verdes y a la biodiversidad. Con base en ello, se determinó necesaria una medida cautelar para evitar afectaciones mientras continúa el proceso”.

Además, se ordenó detener la “tala, desmonte y cualquier intervención en parques o zonas verdes del proyecto”. El colectivo señaló también que “el tribunal indicó que el proyecto no se acredita como un beneficio social ni sustentable en ese punto”.

La disputa por evitar la obra sigue, ya que los colectivos buscarán que la suspensión sea definitiva.

Proyectan varias líneas de Cablebús en Puebla

El Gobierno de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, proyectó cuatro líneas de Cablebús durante el sexenio. En ese sentido, el mandatario explicó que el proyecto es innovador, inclusivo, protector del medio ambiente y 100% seguro para las familias.

Las líneas 1, 2, 3 y 4 cubrirán el trayecto desde el Estadio Cuauhtémoc hasta la zona de Angelópolis; mientras que un proyecto futuro prevé completar un circuito integral con las líneas 5, 6, 7 y 8.

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