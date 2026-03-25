En segundos, sujetos roban moto en el Mercado Zaragoza de Puebla capital

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En Puebla, se captó un robo en menos de 30 segundos. Foto: Getty Images/Ilustrativa

En Puebla capital, los delitos continuaron a la orden del día. Ahora, se captó en video el momento exacto en que dos sujetos robaron, en segundos, una motocicleta en las inmediaciones del Mercado Zapata.

Video del robo de la moto

Los individuos llegaron en otra moto a la parte posterior del mercado e identificaron el objetivo. Uno de ellos se colocó un casco blanco, observó en varias direcciones, bajó del vehículo, forzó el encendido de la unidad y, en cuestión de segundos, arrancó. Posteriormente, escapó junto a su cómplice.

En el metraje se observa el paso de un automóvil de color oscuro, cuyo conductor no se percató de la situación

En Puebla, los videos de robos y otros hechos delictivos son una constante. No obstante, el Gobierno señala que existe una disminución en la incidencia delictiva, al afirmar que se implementó una estrategia en la materia.

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