Granizada atípica cubre de blanco Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla; deja daños en cultivos

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Intensa granizada sorprende en Puebla y provoca afectaciones Foto: Genaro Zepeda

Lo que parecía una postal invernal ocurrió en territorio poblano, una intensa granizada cubrió de blanco el municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, sorprendiendo a habitantes y dejando afectaciones en viviendas y espacios públicos.

Granizada en Tlacotepec de Benito Juárez cubre calles y viviendas

El fenómeno se registró la tarde-noche del martes, cuando una fuerte precipitación cubrió calles, techos y vehículos en un paisaje completamente blanco, similar a una nevada, algo extraordinario en esta región del estado de Puebla.

Daños en viviendas y escuela por granizada en Puebla

La granizada dejó daños materiales, de acuerdo con reportes preliminares, al menos, siete viviendas resultaron afectadas, principalmente en techos de lámina, además del colapso parcial del techo de un Jardín de Niños.

Elementos de Protección Civil acudieron a la zona para realizar recorridos de evaluación, retiro de escombros y apoyo a las familias afectadas, no se reportan personas lesionadas, aunque sí pérdidas materiales.

Afectaciones en cultivos tras granizada en Tlacotepec

Habitantes reportaron pérdidas en terrenos de cultivo de maíz, frijol, sorgo, avena, cebada y haba, así como zanahoria y cilantro.

La tarde de este miércoles personal de la Secretaría de Gobernación Estatal, Desarrollo Rural, Secretaría de Educación Pública, Protección Civil y el DIF realizarán recorridos en las zonas afectadas, con el objetivo de levantar un censo de damnificados y coordinar la entrega de apoyos a las familias afectadas.

Autoridades mantienen monitoreo tras granizada en Puebla

Las labores de limpieza continuaron durante este día en el municipio, mientras autoridades mantienen el monitoreo ante posibles nuevas precipitaciones.

Habitantes documentaron el fenómeno, calles completamente blancas en medio de un municipio caracterizado por su clima cálido y seco.

Este día continuaron las labores de limpieza, autoridades mantienen el monitoreo en la zona y exhortan a la población a mantenerse informada y tomar precauciones ante posibles nuevas precipitaciones.

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