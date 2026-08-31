¡Ya no hay respeto! Comando armado asalta a 25 feligreses dentro de una iglesia en Puebla

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Asaltan iglesia cristiana en Puebla. Foto: Cuartoscuro

Un comando de alrededor de 10 hombres armados irrumpió la noche del jueves 27 de agosto en la Iglesia de Dios, ubicada en la zona sur de Puebla capital, y asaltó a cerca de 25 personas, entre ellas mujeres y menores de edad.

El hecho ocurrió poco después de las 20:00 horas, mientras se realizaba una actividad religiosa. De acuerdo con reportes de medios locales, los sujetos portaban armas de fuego y algunos permanecieron afuera del templo para vigilar los accesos.

Comando armado asalta iglesia en Puebla

En el lugar se encontraban aproximadamente 20 mujeres y cinco menores cuando ocurrió el robo. Los agresores ingresaron al recinto y amagaron a los asistentes para exigirles dinero, celulares, joyas, relojes, llaves de vehículos y otros objetos de valor. Debido al robo de llaves, varios automóviles permanecieron en el lugar y fueron retirados con grúas.

Mientras algunos integrantes del grupo vigilaban el exterior, otros sometieron a las personas que estaban dentro del templo. De este modo, las víctimas entregaron sus pertenencias ante las amenazas.

Después de obtener el botín, los responsables presuntamente huyeron del lugar a bordo de una camioneta de lujo perteneciente a una de las asistentes.

Elementos de seguridad y cuerpos de emergencia acudieron al templo tras recibir el reporte. Algunas víctimas presentaron crisis nerviosas, pero no se reportaron personas lesionadas.

Fiscalía investiga el asalto en Puebla

Las personas afectadas acudieron ante la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) para presentar las denuncias correspondientes.

Por ahora, las autoridades deberán determinar el monto de lo robado, identificar a los responsables y establecer si la camioneta de lujo también fue sustraída durante el asalto.

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