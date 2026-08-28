Delincuentes armados irrumpen en clínica de Tehuacán, Puebla; encañonan a mujer y roban dinero y teléfonos

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En Tehuacán, sujetos entraron a una clínica a robar. Foto:Cuartoscuro/Archivo

En Tehuacán, Puebla, un violento asalto quedó captado por cámaras de vigilancia de una clínica, donde sujetos armados irrumpieron para robar dinero y teléfonos.

Fuerte video en Tehuacán, Puebla

El video fue compartido por el periodista especializado en nota roja Carlos Jiménez (C4). El hecho habría ocurrido el 21 de agosto, alrededor de las 19:00 horas. En las imágenes se observa el momento en que dos sujetos ingresan al establecimiento.

LA RATA IMPUNE en PUEBLA

Así llegó este grupo de delincuentes armados a una clínica médica en Tehuacán @Gob_Puebla

Encañonaron a la mujer, la amenazaron, insultaron…

Se robaron $, teléfonos, radios.

Y la @SSC_Pue nunca apareció. Si los ubica denúncielos en @FiscaliaPuebla



El… pic.twitter.com/CPFz7hLyXk — Carlos Jiménez (@c4jimenez) August 27, 2026

Uno de ellos sacó un arma de fuego y amenazó a la recepcionista, mientras comenzaban a registrar el lugar. Posteriormente, otros dos sujetos se sumaron al atraco. Los cuatro fueron captados con gorras, sudaderas y cubrebocas.

Uno de los individuos cerró la puerta de la clínica, mientras dos de los sujetos se dirigieron hacia otra zona del establecimiento para continuar con el registro.

En el área de recepción, los delincuentes tomaron los teléfonos de la trabajadora y revisaron sus pertenencias.

Después de registrar el lugar, los cuatro sujetos salieron de la clínica y escaparon. De acuerdo con lo señalado por C4 Jiménez, las autoridades de Tehuacán, Puebla, no se presentaron durante y después del asalto.

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