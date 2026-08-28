¿Policías “niñeros”? Señalan a elementos de Tlatlauquitepec por resguardar a hijos del alcalde Juan Manuel Tellez

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En Puebla, captaron a “polis niñeras.” Foto: Cuartoscuro / Archivo

Un video comenzó a circular en redes sociales el día de ayer y mostró a policías del municipio de Tlatlauquitepec, Puebla, supuestamente resguardando a los hijos del alcalde morenista, Juan Manuel Tellez.

Video de los “polis niñeras”

En el metraje se observa a dos niñas y un niño a bordo de un pequeño coche rojo, mientras recorren las calles del municipio. Detrás de ellos circula la patrulla P-025, que aparentemente los acompaña durante el recorrido.

👮‍♂️🚔 Policías municipales de #Tlatlauquitepec #Puebla se vuelven niñeras 👶🍼.



🚨⚠️ Así, elementos de la patrulla P-025 🚓 cuidan el vehículo motorizado 🚗⚡ donde viajan los hijos del #alcalde de #Morena Juan Manuel Téllez.



🔎 Dos niñas y un niño son quienes viajan en dicho… pic.twitter.com/hg1aWP9upr — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) August 27, 2026

El video generó diversas reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron el presunto uso de elementos de seguridad para acompañar a los menores. Entre los comentarios publicados se encuentran:

“Esperemos que de niñeras sí hagan buen trabajo, ya sería el colmo que ni para eso”

“Las delicias del poder”

“Los gobernantes morenistas ya no sienten la necesidad de la discreción; por el contrario, ostentan sin pudor”

Hasta el momento, el alcalde de Tlatlauquitepec, Puebla, Juan Manuel Tellez, no ha emitido una explicación sobre el video en el que, según se observa, policías municipales aparentemente acompañan a los menores.

Tampoco el Gobierno de Tlatlauquitepec ha emitido un comunicado respecto al hecho difundido en redes sociales.

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