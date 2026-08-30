Empresario escapa de presunto secuestro en Huejotzingo, Puebla; video

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Un empresario vivió momentos de terror en Huejotzingo. Foto: Especial

En Huejotzingo, Puebla, momentos de tensión vivió un empresario luego de ser interceptado por varios sujetos que presuntamente intentaron privarlo de la libertad en calles del municipio; el hombre se resistió, forcejeó con sus agresores y finalmente logró escapar.

Fuerte video en Huejotzingo, Puebla

Los hechos ocurrieron la mañana del viernes 28 de agosto, alrededor de las 7:44 horas, en el Primer Barrio de Huejotzingo, en inmediaciones de las calles Camelia y Betancourt, rumbo a la zona conocida como Cruz Blanca.

🚨 Un #empresario logró escapar de un presunto intento de privación de la libertad en calles de #Huejotzingo, #Puebla, luego de que varios sujetos descendieran de una camioneta y trataran de someterlo para subirlo al vehículo. El hombre opuso resistencia y, tras forcejear con sus… pic.twitter.com/P4ZbghDBoa — Uno TV (@UnoNoticias) August 30, 2026

El intento de privación de la libertad quedó registrado por una cámara de videovigilancia, en las imágenes se observa el momento en que una camioneta de color negro se aproxima al lugar donde se encontraba la víctima.

De la unidad descienden varios hombres, quienes se acercan rápidamente al empresario y tratan de someterlo para aparentemente obligarlo a subir al vehículo. Sin embargo, la víctima opuso resistencia y comenzó un forcejeo con los sujetos. Durante varios segundos luchó para evitar ser sometido hasta que consiguió soltarse y ponerse a salvo.

Tras no lograr su objetivo, los agresores regresaron a la camioneta y escaparon del lugar. Reportes difundidos sobre el caso señalan que el empresario habría resultado con golpes leves producto del forcejeo.

El video comenzó a circular en redes sociales y generó preocupación entre habitantes de Huejotzingo, debido a la forma en la que los sujetos actuaron a plena luz del día.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre personas detenidas por estos hechos ni existe confirmación oficial sobre el móvil de la agresión, por lo que el caso se mantiene como un presunto intento de privación de la libertad.

No es la primera vez que ocurren este tipo de agresiones

El hecho recuerda otro caso ocurrido en la región: en septiembre de 2024, el empresario gallero César Bravo fue privado de la libertad en Huejotzingo y posteriormente localizado sin vida en el municipio de San Martín Texmelucan.

Cabe resaltar que hasta el momento el gobierno municipal encabezado por el alcalde Omar Muñóz no se ha pronunciado por los hechos.

Huejotzingo es un municipio poblano donde se concentran diversas actividades económicas e industriales.

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