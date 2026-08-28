Pepe Chedraui recibe reconocimiento nacional por transparencia en Puebla

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Pepe Chedraui recibió galardón. Foto: Ayuntamiento de Puebla

La ciudad de Puebla, representado por el alcalde Pepe Chedraui, recibió el Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales 2026 en la categoría de Transparencia Proactiva, un reconocimiento que distingue proyectos y políticas públicas impulsadas por gobiernos estatales y municipales del país.

El galardón fue entregado durante la XVI edición de estos premios, organizada en el marco del aniversario de la revista Alcaldes de México, donde participaron autoridades locales de distintas entidades.

Reconocen estrategia de acceso a la información

De acuerdo con los organizadores, el reconocimiento fue otorgado por las acciones implementadas por el Ayuntamiento de Puebla para ampliar el acceso a la información pública y fortalecer los mecanismos de transparencia.

Durante la ceremonia, el alcalde Pepe Chedraui señaló que uno de los ejes de esta estrategia ha sido el uso de herramientas digitales para facilitar a la ciudadanía la consulta de información relacionada con el funcionamiento del gobierno municipal.

Portal de Gobierno Abierto, entre las acciones destacadas

Entre los elementos considerados para el reconocimiento se encuentra el Portal de Gobierno Abierto, una plataforma que concentra información institucional y datos públicos de consulta ciudadana.

El municipio también destacó la disponibilidad de información financiera, presupuestaria y de evaluación gubernamental a través de sus herramientas digitales, como parte de su estrategia de transparencia.

Premian proyectos de gobiernos locales

La entrega del premio reunió a gobernadores, presidentes municipales, alcaldes y funcionarios de distintas regiones del país.

Durante el encuentro se reconocieron programas, proyectos y políticas públicas en diversas categorías relacionadas con innovación gubernamental, gestión pública, servicios y transparencia.

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