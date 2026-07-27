Con inteligencia y estrategia, Gobierno estatal desmantela producción de estupefacientes en la Sierra Norte

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Gobierno de Puebla destacó labores de inteligencia. Foto: Especial

“Las y los poblanos deben estar seguros de que el Gobierno de Puebla actúa con estricto apego a la ley, no tenemos complicidad ni actuamos con omisión. Hacemos uso de todas las fuerzas, la tecnología y los instrumentos que tenemos para coadyuvar con las autoridades que se encargan de la procuración de justicia y de la seguridad”, sentenció el gobernador Alejandro Armenta Mier al presentar, durante la conferencia matutina, los resultados del programa “Cero Impunidad”.

Presentan resultados contra la delincuencia

El titular del Ejecutivo estatal reconoció el trabajo coordinado entre la Fiscalía General de República (FGR), la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Marina y Protección Civil para salvaguardar la integridad de la población.

Asimismo, destacó que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, ha puesto el ejemplo con una estrategia basada en el trabajo en equipo, sin omisión, persecución o fabricación de delitos. Además, convocó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho ilícito y dejó claro que, como gobernador, no permitirá la complicidad por ningún motivo.

🛡️Fortalecemos la paz y protegemos a las familias poblanas.



El mandatario @armentapuebla_ destacó que los tres órdenes de gobierno trabajan sin omisiones ni complicidades, con resultados contundentes y en coordinación con la presidenta @Claudiashein.



Cumplimos y hacemos cumplir… pic.twitter.com/ylF3kLKmzR — Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) July 20, 2026

El secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, afirmó que el servicio público exige honestidad, profesionalismo, dignidad y, sobre todo, amor a la ciudadanía. “Aquel servidor público que se preste a encubrir u omitir sus responsabilidades debe de recibir todo el castigo de la ley”, expresó. Además, reiteró que la SSP brindará respaldo a las autoridades municipales cuando así lo requieran.

Informó que uno de los delitos que se combate de forma prioritaria es el narcomenudeo. Como parte de estas acciones, autoridades localizaron y desmantelaron un laboratorio de producción de drogas sintéticas en el municipio de Jopala, en la Sierra Norte, el cual tenía aproximadamente un año de operación y contaba con capacidad para abastecer a Puebla y Veracruz. De igual forma, se aseguró otro laboratorio en Chila de la Sal. Precisó que durante la presente administración se han localizado cinco laboratorios, tres el año pasado y dos en lo que va de este 2026.

El vicealmirante Francisco Sánchez González subrayó que las drogas sintéticas representan una grave amenaza para la juventud, por lo que llamó a fortalecer una estrategia integral con la participación de los sectores de salud, educación, Sistema Estatal DIF y las instituciones responsables de la procuración de justicia.

También recordó que las líneas de denuncia anónima 911 y 089 permanecen disponibles las 24 horas, los 365 días del año.

Por su parte, la fiscal general del estado, Idamis Pastor Betancourt, informó sobre la detención de diversos directores de Seguridad Pública municipales por los delitos de encubrimiento ilícito, abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal.

Entre ellos se encuentran Manuel “N”, de Jopala; Ángel “N”, de Tlaola; Evencio “N”, de Tlapacoya; David “N”, de Chietla; Gonzalo “N”, de Tehuitzingo, y José Santiago “N”, de Chila de la Sal. Explicó que las carpetas de investigación derivan de denuncias anónimas fortalecidas con entrevistas, informes de investigación, inspecciones ministeriales, análisis de información y documentación remitida a la FGR, además de evidencia relacionada con laboratorios para la elaboración de drogas sintéticas.

🛡️ Protegemos a niñas, niños y jóvenes, el tejido más valioso de nuestra sociedad.



El titular de @SSPGobPue, vicealmirante Francisco Sánchez González, explicó que se refuerzan las acciones en comunidades alejadas y, ante la detención de mandos municipales, llamó a no encubrir… pic.twitter.com/8UxZSzSAjk — Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) July 20, 2026

Bajan delitos de alto impacto en Puebla

Finalmente, la fiscal general destacó que la incidencia delictiva en Puebla registró una reducción durante el primer semestre de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025.

Entre los principales indicadores sobresalen la disminución de 25.2% en robo de vehículo; 33.4% en robo de vehículo con mercancía; 21.5% en homicidio doloso; 66.7% en feminicidio; 61.5% en secuestro; 30.8% en extorsión; 13.8% en desaparición de personas; 27.3% en privación ilegal de la libertad; 12.01% en lesiones dolosas; 9.3% en robo a comercio; 1.8% en robo a transeúnte; 1.5% en robo de motocicleta y 0.8% en robo a casa habitación, resultados que, afirmó, reflejan que en Puebla prevalece una política de Cero Impunidad con acciones contundentes.