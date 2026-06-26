Congreso de Puebla desafía a la SCJN: “No vamos a permitir que nos dicten cómo legislar”

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Foto: Cuartoscuro / Archivo

Organizaciones civiles realizaron una protesta frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde proyectaron mensajes sobre la fachada del edificio para expresar su rechazo a lo que consideran una intromisión del Poder Judicial en las facultades de los congresos estatales. Durante la manifestación participó el diputado local del PAN en Puebla, Rafael Micalco.

El legislador aseguró que el Congreso de Puebla mantendrá su postura de no legislar en materia del libre desarrollo de la personalidad de las infancias, pese a la resolución emitida por la SCJN que ordena al Poder Legislativo local atender ese tema.

Así te lo informamos en Noticias en Claro:

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Protestan contra resolución de la SCJN sobre facultades legislativas

Durante la movilización se realizó un videomapping con mensajes como “La Corte no legisla” y “Respeto a la soberanía de los estados”, con los que los participantes manifestaron su desacuerdo con las resoluciones del máximo tribunal.

En ese contexto, Rafael Micalco afirmó que una eventual multa económica o incluso una destitución por incumplir la resolución de la SCJN “no los intimida”. También señaló que el tema ha sido postergado durante cuatro años y que, de ser necesario, continuará aplazándose.

El diputado sostuvo que no aceptarán que la Suprema Corte determine la forma en que el Congreso de Puebla debe legislar.

PAN tiene cinco diputados en el Congreso de Puebla

Durante el reporte se recordó que el PAN cuenta con cinco de los 41 diputados que integran el Congreso de Puebla, mientras que Morena y sus aliados mantienen la mayoría legislativa.

Micalco aseguró que la mayoría de los legisladores poblanos respaldaría la postura de no acatar la resolución, aunque hasta el momento el Congreso de Puebla no ha emitido un posicionamiento institucional al respecto.

Además del caso de Puebla, durante la manifestación se mencionó que existen resoluciones similares que involucran a entidades como Yucatán, Jalisco y Guanajuato, mientras que próximamente se prevé un asunto relacionado con la interrupción legal del embarazo en Aguascalientes.

La resolución de la SCJN y la respuesta de los congresos estatales seguirán bajo seguimiento en las próximas semanas.

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