Congreso de Puebla pide prórroga a la SCJN para legislar sobre infancias trans; PAN adelanta voto en contra

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Congreso de Puebla. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El Congreso del Estado de Puebla solicitó una prórroga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para cumplir con la sentencia que ordena garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes trans a modificar su acta de nacimiento para que su identidad de género sea reconocida legalmente.

Aunque el plazo establecido por la Corte venció este 24 de junio, la diputada local del PRI, Delfina Pozos Vergara, integrante de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, informó que el Congreso respondió formalmente a la SCJN para solicitar más tiempo y concluir el proceso legislativo.

La legisladora reconoció que el tema ya no puede seguir posponiéndose y deberá ser llevado al Pleno para su discusión y votación.

“Ya se acordó que se tiene que resolver el tema, se tiene que legislar, y no se puede ir posponiendo por no asumir un costo político y ya se acordó que se tiene que preparar ya el proyecto de dictamen para que pase ya al pleno y se vote, cada diputado o diputada determinará su voto y así lo tenemos que hacer, no podemos estar posponiendo temas, hoy se contestó y nuevamente se contestó pidiendo un plazo pero eso nos lo acaban de decir, porque yo lo pregunté y dije qué había pasado con eso porque recibimos y recibimos requerimientos y no podemos estar posponiendo un tema que ya se tiene que contestar y ya se tiene que votar y pasar a pleno y en eso quedamos que ya tendremos que resolver y votar el dictamen”, Delfina Pozos, diputada local del PRI.

En el mismo sentido, la diputada y dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Fedrha Suriano, confirmó que los grupos legislativos coincidieron en la necesidad de avanzar en la elaboración del proyecto.

“Ya acordamos que tenemos que sacar este tema y finalmente se pondrá a consideración de cada grupo legislativo… Me queda claro que es parte del trabajo de la Corte resolver y enderezar algunas de las iniciativas aprobadas en los congresos no solo Puebla sino el resto del país para evitar violaciones a las garantías individuales…Ya solicitamos que ya se empiece a elaborar el dictamen, que el dictamen se empiece a estudiar, que se empiece a elaborar para que se circule”, Fedrha Suriano, diputada y dirigente Movimiento Ciudadano.

No todos los diputados están de acuerdo, PAN adelante voto en contra

El diputado local del PAN, Rafael Micalco Méndez, manifestó su rechazo a la propuesta y consideró que la Suprema Corte está excediendo sus atribuciones al señalar la forma en que debe legislar el Congreso.

Además, sostuvo que tanto él como su partido votarán en contra de cualquier reforma relacionada con las infancias trans, al considerar que podría afectar los derechos de los menores de edad.

“Imaginemos a qué vamos a exponer a los niños si se aprueba esto en Puebla, pues los radicales trans andan a la caza de más adeptos, de más gente como ellos, imaginemos a qué vamos a exponer a los niños que los dejan totalmente vulnerables… No solo está definiendo límites u ordenando que se legisle tal materia, sino que nos está instruyendo, está diciendo cómo lo hagamos casi así, interviene en la autonomía de un congreso de cualquier estado, y dos yo en persona y en partido iríamos en contra de esta disposición, de esta tendencia, y esa legislación que va contra los derechos de la niñez… Pudiéramos tener visiones distintas si es autonomía o no entre diferentes partidos o compañeros diputados pero no perdamos el fondo, lo importante es cuidar la integridad, salud mental, salud física de los niños, no permitamos que la onda de género pues trastoque a nuestros niños”, Rafael Micalco, diputado local PAN.

Por su parte, el senador de Movimiento Ciudadano y expriísta, Néstor Camarillo Medina, señaló que el retraso para cumplir con la sentencia responde a cálculos políticos realizados por las mayorías legislativas.

Consideró que el Congreso debió atender el tema sin necesidad de que la Suprema Corte emitiera constantes requerimientos para exigir el cumplimiento de la resolución.

“Desafortunadamente muchos congresos locales donde hay mayoría de Morena pues políticamente hacen un cálculo, por eso se detienen, traspapelan las cosas y ellos son los responsables de no esperar que la Suprema Corte les tenga que hacer que ya es hora, que ya es justo que lo tenga que hacer… En este caso al hacer omisos y ambiguos en la legislación local pues hacen este tipo de recomendaciones, siempre voy a estar a favor de la autonomía de los estados, de la autonomía de los congresos, pero también voy a estar en contra de las legislaciones que se hagan “pato” y no quieran ponerse a chambear”, Néstor Camarillo, senador Movimiento Ciudadano.

Aunque el Congreso del Estado ya acordó iniciar la elaboración del dictamen, hasta el momento no existe una fecha definida para que el tema llegue al Pleno.

La solicitud de prórroga presentada ante la Suprema Corte permitiría a los legisladores contar con más tiempo para concluir el análisis de la reforma y posteriormente someterla a votación.

La discusión sobre las infancias trans se suma a otros pendientes legislativos que el Congreso de Puebla mantiene derivados de resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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