Regidor poblano grita gol en plena sesión virtual y le llueven criticas

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Critican a regidor de Puebla. Foto: Getty Images / Ilustrativa

En Puebla, el regidor Juan Manuel Durán Gómez, del PSI (Pacto Social de Integración), participó de manera virtual en una sesión de la Comisión de la Juventud del Congreso del estado. Sin embargo, dejó abierto su micrófono y quedó al descubierto que seguía el partido entre Portugal y Uzbekistán, situación que desató polémica.

Video del regidor en Puebla

Durante la sesión se escuchó decir a Durán: “Gol, no ma…, cómo se la clavan así”. El video se viralizó en redes sociales y generó diversas críticas contra el regidor.

🗳️📌“Gol, no mames, cómo se la clavan así”



¿Hizo un Cuauhtémoc Blanco?



José Manuel Durán Gómez, regidor del PSI en Puebla, se conectó a distancia a una sesión de la Comisión de Juventud y Deporte.



Mientras funcionarios presentaban un informe, el regidor dejó abierto su… pic.twitter.com/Iq7JEEC423 — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) June 24, 2026

Tras la difusión del material, el funcionario ofreció una disculpa pública, según reportaron medios locales que compartieron el audio.

“En esta ocasión no me fue posible asistir presencialmente. Desgraciadamente se me abrió el micrófono de manera involuntaria y se escuchó un comentario de una conversación personal que tenía en ese momento, ajena a los trabajos de la Comisión. Reconozco que fue un descuido y ofrezco una disculpa por ello”, señaló.

⚽🗣️ José Manuel Durán defendió su polémico grito de gol durante una sesión virtual de la Comisión de Deporte.



📌 El regidor afirmó que ha cumplido con todas las comisiones y responsabilidades que le corresponden dentro del Ayuntamiento. pic.twitter.com/ykzxEsMq0S — AnálisisTv (@AnalisisTVPlus) June 24, 2026

El incidente ocurrió mientras el regidor seguía las acciones del partido de Portugal, disputado el pasado 23 de junio.

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