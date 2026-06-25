Entregan más de 23 mil firmas contra reforma de identidad de género en menores en Puebla; PVEM adelanta voto en contra

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En Puebla, sigue pelea por la reforma de identidad de género. Foto: Genaro Zepeda

Organizaciones civiles, encabezadas por CitizenGO, entregaron más de 23 mil firmas en el Congreso de Puebla para expresar su rechazo a la reforma para reconocer legalmente la identidad de género en menores de edad. Los ciudadanos pidieron a los diputados escuchar a las familias antes de discutir cualquier modificación legal en la materia.

“Desde la sociedad civil estamos sí exigiendo a los diputados, pero, también, respaldándolos, queremos que los diputados se sientan respaldados para que el día de mañana que estamos seguros de que van a decir que no, no importa el color, que van a estar dispuestos en decir que no, que se sientan respaldados por los ciudadanos, nosotros vamos estar aquí, y vamos a ir a la Suprema Corte para dar contestación a esta respuesta que ellos nos notifican”, dijo Elisa Bonilla, directora Campañas Citizen Go México.

Expresan rechazo al actuar de la Suprema Corte

También, expresaron su rechazo ante el actuar de la Suprema Corte que ordena al Congreso modificar la legislación.

“La respuesta de la Corte es portazo en la cara, nos dijo que no, dijeron que su tendencia es de orden público que debe cumplirse y que no está sujeta a la voluntad de las personas ni al diálogo con padres de familia, nosotros decimos eso no es justicia, eso es una imposición de la Suprema Corte hacia los diputados que nosotros hemos elegido, de cada uno de los distritos de Puebla”, añadió Bonilla.

Se prevé que el Poder Legislativo continúe con el análisis de la iniciativa en las próximas semanas. El líder de la bancada del Partido Verde Ecologista, Jimmy Natale, apuesta porque ya se legisle el tema y adelanta que votará en contra.

“No podemos estar, creo, a título personal, peloteando el bote, ganando tiempo o viendo de qué manera, sí cumplimos, pero a medias con la Suprema Corte. Creo que se tiene que dictaminar en las comisiones. Si en la comisión se aprueba, si se hace una modificación, si se presenta una propuesta, adelante. Y si no, que pase al pleno, si se aprueba en comisión y ya en el pleno que votamos a conciencia. A título personal, votaré en contra. Yo estoy en contra de, de que se libere la edad. Me parece que clínicamente, psicológicamente, todavía un niño o una niña de 12, 8, 14 no está para tomar esa decisión”.

Oposición lo tomará como bandera política, dicen

En tanto que Andrés Villegas, diputado de Morena, aseguró que la oposición lo tomará como bandera política.

“Si no se difunde correctamente en qué consiste y (cuál es el fondo de la propuesta), sí nos puede repercutir, porque la oposición ya declaró que votará totalmente en contra. (Sin embargo), hemos platicado incluso con integrantes de la oposición que nos dicen: ‘Yo voy a votar en contra porque el mandato así viene’, pero hay cosas que sí son rescatables. Entonces, no se trata de nada más. Ellos lo van a tomar como una bandera política”.

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