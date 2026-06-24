Tremor volcánico: Popocatépetl registra explosiones y lanza ceniza a 1.5 kilómetros de altura

GENERANDO AUDIO...

Popocatépetl registra tremor y explosiones en la madrugada. Foto: Cuartoscuro

El volcán Popocatépetl presentó actividad durante la madrugada de este miércoles al registrar un episodio de tremor volcánico persistente, acompañado de explosiones menores y una emisión de ceniza que se elevó aproximadamente 1.5 kilómetros sobre el cráter.

El fenómeno fue monitoreado por autoridades de Protección Civil y organismos especializados, que mantienen vigilancia permanente sobre el coloso y exhortan a la población a seguir las medidas preventivas vigentes.

⚡#ReporteSASSLA | 🌋#Popocatépetl



♒︎ Desde las 01:15 hrs (hora centro de MX), comenzó un episodio de #tremor volcánico y que persiste a este corte técnico, generalmente de bajas a intermedias amplitudes.



💥 Entre las 01:28 y 01:31 h se registraron explosiones consecutivas… pic.twitter.com/Ef1lBJdjNO — SASSLA (@SasslaMx) June 24, 2026

De acuerdo con los reportes técnicos, la actividad comenzó alrededor de la 01:15 horas, cuando inició un episodio de tremor de baja a mediana intensidad.

Explosiones ocurrieron durante la madrugada

Durante el desarrollo del tremor volcánico, entre las 01:28 y las 01:31 horas, se registraron varias explosiones de baja magnitud de manera consecutiva.

Estos eventos estuvieron acompañados por la expulsión de fragmentos incandescentes que cayeron a corta distancia del cráter, un comportamiento considerado dentro de los parámetros contemplados para la actual fase de actividad del volcán.

Las explosiones fueron captadas por las cámaras de monitoreo instaladas en la zona, desde donde se observó parte de la actividad registrada durante la madrugada.

Ceniza podría llegar a Edomex, Morelos y CDMX

Las autoridades informaron que la actividad generó una pluma de ceniza con una altura aproximada de 1.5 kilómetros sobre el nivel del cráter.

Según los modelos de dispersión, el desplazamiento de la nube volcánica se mantiene principalmente hacia el sector oeste, por lo que podría haber presencia de ceniza en zonas del Estado de México (Edomex), Morelos y la Ciudad de México (CDMX).

Ante este escenario, Protección Civil recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones en caso de registrarse caída de ceniza, especialmente en comunidades cercanas al volcán.

¿Por qué ocurre el tremor volcánico en el Popocatépetl?

Este episodio de tremor está relacionado con la circulación de magma y gases en el interior del sistema volcánico.

Asimismo, se asocia a cambios de presión dentro del conducto principal del volcán, procesos que pueden generar vibraciones continuas, emisiones de gases, ceniza y explosiones de baja intensidad.

Este tipo de actividad forma parte de la dinámica habitual del Popocatépetl, uno de los volcanes más monitoreados del país debido a su cercanía con importantes centros urbanos.

Semáforo volcánico permanece en Amarillo Fase 2

Pese a la actividad registrada durante la madrugada, el Semáforo de Alerta Volcánica permanece en Amarillo Fase 2.

Esta fase contempla escenarios como explosiones de intensidad menor a moderada, emisiones continuas de vapor de agua, gases volcánicos y ceniza, así como la expulsión de fragmentos incandescentes en áreas próximas al cráter.

Por ello, se mantiene la recomendación de no acercarse al volcán, respetar el radio de seguridad establecido por las autoridades y mantenerse informado únicamente a través de canales oficiales.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.