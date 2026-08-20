Denuncian a policías de San Andrés Cholula por disparar contra un vehículo para amedrentar a una pareja

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Denunciaron a policías en Puebla.Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

En redes sociales denunciaron a policías de San Andrés Cholula, en Puebla, por disparar contra una pareja que viajaba en un automóvil, con la intención de amedrentarlos. De acuerdo con la denuncia, uno de los policías cortó un cartucho y disparó al aire.

🚨👮 PERSECUCIÓN Y DISPAROS EN LA VÍA ATLIXCÁYOTL



Elementos de Tránsito Municipal de San Andrés Cholula desataron el pánico la noche de ayer tras encañonar y disparar contra una pareja a bordo de su camioneta, tras una peligrosa persecución que culminó frente al CCU de la BUAP.… pic.twitter.com/0Vwdrx9MLO — Carlos Martin Huerta (@carlosmartinh) August 20, 2026

Denuncian a policías de San Andrés Cholula por amedrentar a pareja

En las imágenes se observa a unos policías marcándole el alto a un vehículo que circulaba sobre el Boulevard del Niño Poblano, en San Andrés Cholula. Medios informativos mencionan que los hechos ocurrieron durante la madrugada de este jueves 20 de agosto.

La denuncia dice que la pareja se negó a caer en la extorsión y entregarle dinero a los oficiales. Para amedrentarlos, uno de los uniformados sacó un arma de fuego, cortó cartucho y disparó contra uno de los cristales del vehículo.

Los policías se dieron a la fuga mientras la pareja se estacionó en una gasolinera cercana para resguardarse.

“Estamos muy espantados porque desde Boulevard del Niño Poblano sacaron su pistola, como si fuéramos delincuentes, y aquí, antes del puente nos dispararon, nos aventaron algo, no estoy segura”, dice una mujer que denunciaba lo ocurrido mientras grababa los daños en el coche.

Alcaldesa de San Andrés Cholula ordenó que se investigara el caso

Respecto al polémico video que circula en redes sociales, Lupita Cuautle, alcaldesa de San Andrés Cholula, ordenó “de manera inmediata” una investigación para esclarecer lo ocurrido y “garantizar una actuación institucional apegada a la legalidad y el respeto a los derechos de la ciudadanía”.

Actualmente, la Coordinación de Asuntos Internos cuenta con una carpeta de investigación abierta y en caso de que se acredite la responsabilidad de los policías involucrados se procederá “conforme a la normatividad aplicable y se impondrán las sanciones correspondientes”.

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