Amagan con “megacierre” en caseta de Atlixco este viernes

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Amagan con cierre de caseta en Atlixco, Puebla. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Puebla, el panorama vial podría complicarse debido a una convocatoria para bloquear la caseta de Atlixco en ambos sentidos este viernes 21 de agosto, a partir de las primeras horas del día.

¿Qué se sabe del bloqueo en la caseta de Atlixco, Puebla?

La convocatoria comenzó a circular en redes sociales y fue difundida por habitantes de Acatlán de Osorio, quienes exigen la revocación de mandato de la presidenta municipal, Guadalupe Lucero Bárcenas.

🚨 Amagan con mega cierre de la caseta de #Atlixco para el próximo viernes 21 de agosto, desde las 6 am 🕕.



👉🏻 Exigen la revocación de mandato de la presidenta de #Acatlán de Osorio, Guadalupe Lucero Bárcenas.



❌ Rechazan un Concejo Municipal. @Pueblaonline @CronicaPuebla_ pic.twitter.com/UgzF8obJBG — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) August 19, 2026

De acuerdo con el llamado, el bloqueo está previsto para iniciar a las 6:00 de la mañana. El anuncio señala:

“Megacierre de la caseta de Atlixco en ambos sentidos. El día 21 de agosto a las 6 AM. Exigimos la revocación de Guadalupe Lucero Bárcenas. No queremos Consejo en Acatlán de Osorio, Puebla. Únete y participa”.

¿Por qué piden la revocación de mandato?

El conflicto en Acatlán de Osorio se relaciona con señalamientos de un grupo de regidores, quienes acusaron a la alcaldesa de no transparentar información sobre obras realizadas en el municipio.

Ante estos señalamientos, Bárcenas respondió y rechazó las acusaciones. La presidenta municipal aseguró que cuenta con los expedientes técnicos de las obras y con evidencia fotográfica de los trabajos.

“No pueden ser los dichos de un grupo de regidores que fue engañado. Les hicieron creer que, si lograban mi revocación, ellos decidirían quién de ellos quedaría al frente del Ayuntamiento. Hablan de obras fantasma, pero yo cuento con los expedientes técnicos de la Dirección de Obras; cuento también con la evidencia fotográfica, donde pueden encontrar esta información en la página oficial del Gobierno Municipal, en la que se dan los banderazos de dichas obras”.

¿Qué sigue en el caso de Acatlán?

Se prevé que el Congreso de Puebla aborde el caso relacionado con la revocación de mandato para buscar una solución al conflicto en Acatlán. Hasta el momento, no se ha dado a conocer una resolución sobre el caso.

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