Marilyn Cote: falsa psiquiatra de Puebla llega a acuerdo con 9 de 11 víctimas, informa la Fiscalía

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Marylin Cote sigue en la cárcel. Foto: Fiscalía de Puebla / Archivo

En Puebla, Marilyn Cote, la falsa psiquiatra, podría enfrentar un nuevo giro en su caso, luego de que algunas de sus víctimas habrían llegado a acuerdos reparatorios. Ante esta situación, la Fiscalía General del Estado (FGE) pidió a las víctimas no aceptar este tipo de acuerdos.

¿Marilyn Cote podría salir de la cárcel?

Por ahora, Cote no podría recuperar su libertad, debido a que tiene dos carpetas de investigación abiertas y judicializadas en Puebla, confirmó Idamis Pastor, fiscal general del estado.

La funcionaria explicó que nueve de las 11 víctimas han aceptado acuerdos reparatorios; sin embargo, señaló que la falsa psiquiatra continuará en prisión debido a las investigaciones que permanecen abiertas.

“En efecto, hay un delito que es del orden federal. Nosotros, como Fiscalía, hemos insistido con las víctimas en que no lleguen a acuerdos reparatorios con la responsable. Sin embargo, al final de cuentas, nosotros no podemos hacer más allá de orientar a las víctimas y a sus familiares y pedirles que no lleguen a acuerdos con ella”.

🚨⚖️ Fiscalía pide a víctimas de Marilyn Cote no llegar a acuerdos reparatorios



👩‍⚖️ La titular de la @FiscaliaPuebla , @idamis35 señaló que la Fiscalía ha insistido con las víctimas de Marily Cote, señalada como “falsa psiquiatra”, para que no lleguen a acuerdos reparatorios con… pic.twitter.com/7828FHegV6 — 📱📱 El Referente, Noticias de Puebla 💻 (@ElReferenteMx) August 18, 2026

“No solamente existe el delito federal; también tenemos dos carpetas de investigación abiertas y judicializadas por los delitos por los que se le persigue y por los que está detenida a final de cuentas, entonces, no es correcto que con 11 llegó a un acuerdo reparatorio; todavía hay dos personas que no han llegado a ese acuerdo”, dijo la Fiscal en conferencia de prensa.

Detienen a Marilyn Cote en Tlaxcala

Marilyn Cote fue detenida en noviembre de 2024 en Tlaxcala, después de permanecer prófuga durante varios meses tras las denuncias públicas en su contra.

Inicialmente, fue vinculada a proceso por el delito de amenazas y posteriormente se judicializaron las denuncias presentadas por personas a quienes presuntamente medicaba.

Actualmente, Marilyn Cote permanece en el penal de Ciudad Serdán, en Puebla.

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