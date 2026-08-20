Ola de asaltos violentos sacude rutas de transporte público en Puebla

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Asaltos sacuden rutas de transporte público en Puebla. Foto: Genaro Zepeda/Getty

Los robos con violencia contra pasajeros del transporte público encendieron las alertas en la ciudad de Puebla, luego de que en los últimos días se registraran diversos asaltos, algunos de ellos captados por cámaras de videovigilancia.

Uno de los casos ocurrió a bordo de una unidad de la Ruta 27, donde sujetos armados asaltaron a los pasajeros y dispararon contra dos personas. En otro atraco, una mujer de la tercera edad intentó defender con su bastón a las pasajeras de una unidad de la Ruta 30.

INSEGURIDAD IMPARABLE 😡🚨⚠️



Así fue como dos sujetos asaltaron con arma de fuego a la Ruta 27A; a la altura del Anexo La Loma.



Los delicuentes lograron robarse las pertenecías de los usuarios y descaradamente huyeron con fortuna.



🎥: @pueblarojamx #Puebla #Entérate 👇🏼 pic.twitter.com/inmpBUVZ1R — Sergio Fuentes (@CHECO_FUENTES_) August 16, 2026

Asaltantes disparan contra pasajeros de la Ruta 27 en Puebla

Uno de los hechos más violentos se registró a bordo de una unidad de la Ruta 27, donde varios sujetos armados abordaron el transporte público para despojar de sus pertenencias a los pasajeros. Durante el asalto, los agresores realizaron disparos contra dos personas.

El ataque fue captado y difundido en redes sociales, por lo que elementos de la Policía Municipal iniciaron labores de investigación para identificar a los presuntos responsables. Como resultado de las investigaciones, las autoridades detuvieron a José Lauro N. en inmediaciones del barrio de Analco.

Asalto en microbús de la Ruta 27 en Puebla termina en balacera y deja tres lesionados. #Puebla https://t.co/kcOsJXaqVa pic.twitter.com/Y90gOsB03Q — Uno TV (@UnoNoticias) August 17, 2026

De acuerdo con la información disponible, el detenido cuenta con antecedentes y habría sido asegurado en nueve ocasiones anteriores. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar su probable relación con los hechos registrados a bordo de la unidad de transporte público.

Abuelita intenta defender con su bastón a pasajeras durante asalto

En las últimas horas también se difundieron imágenes de otro asalto contra usuarios del transporte público en la ciudad de Puebla. Una cámara de videovigilancia captó el momento en que dos sujetos abordaron la unidad 26 de la Ruta 30, cuando circulaba por la calle 9 Norte y 20 Oriente, en el Centro Histórico.

Los presuntos delincuentes despojaron de su teléfono celular a una de las víctimas y posteriormente intentaron quitarle al conductor el dinero correspondiente a la cuenta del día.

ABUELITA AL RESCATE 🚨🐀👵🏻🦯



Asi fue como dos hombres asaltaron la unidad 26 de la Ruta 30; sobre la 9 norte y 20 oriente, en el Centro Histórico



Los lacras se robaron la cuenta del día pero afortunadamente una abuelita logró frustrar el atraco



🎥: @_LosTitulares #Puebla pic.twitter.com/NmeGHCuK9p — Sergio Fuentes (@CHECO_FUENTES_) August 19, 2026

Durante el atraco, una mujer de la tercera edad reaccionó ante la agresión e intentó defender con su bastón a las pasajeras que se encontraban dentro de la unidad. Los responsables finalmente descendieron del transporte público y escaparon del lugar; hasta el momento, no se ha informado sobre detenciones relacionadas con este asalto.

Detienen a seis presuntas carteristas cerca de la BUAP

Ante los reportes de robos en distintos puntos de la ciudad, policías municipales desplegaron un operativo en inmediaciones de la avenida 31 Poniente y 13 Sur, frente a la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Durante la movilización fueron detenidas seis personas, entre ellas dos mujeres, señaladas como presuntas carterista. En el operativo participaron aproximadamente seis patrullas de la Policía municipal. Los detenidos fueron trasladados para ser puestos a disposición de la autoridad correspondiente, que determinará su situación jurídica.

Los recientes casos han generado una movilización de las autoridades municipales, mientras continúan las investigaciones para identificar y detener a las personas presuntamente involucradas en los robos.

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