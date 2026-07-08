Desaparecen cuatro miembros de una familia en la gruta Chichicazapan, en Puebla

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Familia extraviada en la gruta Chichicazapan. Foto: Genaro Zepeda

Cuatro integrantes de una familia originaria del municipio de Chignautla permanecen extraviados al interior de la gruta Chichicazapan, ubicada en el Pueblo Mágico de Cuetzalan del Progreso, en la Sierra Nororiental de Puebla, luego que las intensas lluvias registradas la tarde de ayer provocaron la repentina crecida del agua, complicando la salida de los visitantes.

¿Cómo desapareció la familia en la gruta Chichicazapan?

Seis integrantes de la familia ingresaron a la gruta para recorrer el sitio; sin embargo, la tormenta modificó las condiciones al interior de la cavidad, lo que provocó que quedaran atrapados y posteriormente se extraviaran.

Uno de los visitantes quien es un joven logró salir del lugar y llegar hasta la comandancia para solicitar ayuda, lo que permitió activar un operativo de búsqueda y rescate con la participación de corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

Dos integrantes de la familia se encuentran a salvo

Durante las primeras maniobras, los equipos de emergencia lograron rescatar con vida a una persona más, por lo que hasta el momento dos integrantes de la familia se encuentran a salvo, mientras que cuatro continúan desaparecidos, se trata de dos hombres y dos mujeres.

Las labores fueron suspendidas durante la noche debido al riesgo que representaban la oscuridad, el alto nivel del agua y las condiciones meteorológicas. Fue alrededor de las 06:30 horas de este miércoles cuando el operativo se reanudó, una vez que las condiciones permitieron nuevamente el ingreso de los rescatistas.

Al dispositivo se incorporó un grupo de espeleólogos, quienes trazaron una ruta de búsqueda para optimizar las labores de localización. Los especialistas señalaron que el sistema de grutas de Cuetzalan se extiende por varios kilómetros y cuenta con numerosas galerías, ramificaciones y pasos de difícil acceso, lo que vuelve más compleja la búsqueda de las cuatro personas desaparecidas.

En las acciones participan elementos de Protección Civil, Bomberos, corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno y voluntarios de la región que conocen el terreno, quienes trabajan de manera coordinada para recorrer los distintos puntos del sistema cavernoso.

Las autoridades exhortaron a la población a no acercarse al sitio para evitar riesgos y no entorpecer las maniobras, mientras continúa el operativo con la esperanza de localizar con vida a las cuatro personas.

Familiares de los extraviados se encuentran en el sitio y siguen de cerca los trabajos que realizan las autoridades y voluntarios.

“Se tuvo a bien obviamente de hacer algunas maniobras y se alcanza a rescatar a una persona con vida, es decir tenemos a dos personas con vida de los seis que recorrían este espacio natural gracias a Dios, pero a esta hora aún no se localizan a cuatro personas, no tenemos registro oficial del estado en el que estén. Que temprano, entre seis, seis treinta de la mañana podamos estar retomando todas las actividades de estos esfuerzos que estamos realizando de manera coordinada, con conocimiento de la familia, con la autoridad municipal y estatal, y he recibido una serie de llamadas de voluntarios, de especialistas en materia de espeleología y búsqueda para que puedan sumarse a los esfuerzos”, Óscar Paula Cruz, presidente Municipal de Cuetzalan.

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