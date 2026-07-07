Indignación en Puebla por presunto envenenamiento de perros en Ahuehuetzingo

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Envenenamiento de perros en Puebla. Foto: Getty

Habitantes de la comunidad de Ahuehuetzingo, perteneciente al municipio de Chietla, Puebla, denunciaron un presunto envenenamiento masivo de perros, tanto domésticos como en situación de calle, lo que ha generado indignación entre la población y llamados para que las autoridades investiguen el caso.

De acuerdo con los testimonios de vecinos, los animales habrían ingerido carne presuntamente contaminada que fue dejada en distintos puntos de la comunidad. Tras consumirla, varios perros comenzaron a presentar signos de intoxicación y murieron, mientras que otros requirieron atención.

#LosTitulares | 🚨 Indignación en #Ahuehuetzingo, #Chietla



Vecinos denunciaron el presunto envenenamiento masivo de perros, tanto con dueño como en situación de calle. Los animales habrían ingerido carne presuntamente contaminada. Habitantes exigen a las autoridades investigar… pic.twitter.com/YdQo5chwpB — LosTitulares (@_LosTitulares) July 6, 2026

Ante estos hechos, los habitantes exigieron la intervención de las autoridades para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes, además de implementar medidas que eviten nuevos casos de maltrato animal en la comunidad.

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