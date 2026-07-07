Lluvias dejan 60 hectáreas de cultivos afectadas y daños en carretera de Atlixco, Puebla

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Lluvias provocan afectaciones en Atlixco, Puebla. Foto: Genaro Zepeda

Las intensas lluvias registradas durante las últimas horas, acompañadas de fuertes ráfagas de viento y granizo, provocaron severas afectaciones en los municipios de Atlixco y Atzitzihuacán, Puebla, donde el desbordamiento de arroyos y barrancas ocasionó pérdidas en el campo, daños a la infraestructura carretera y preocupación entre los productores de la región.

Lluvias en Atlixco provocan daños en cultivos

Las comunidades más afectadas son Axocopan, San Pedro Benito Juárez, San Jerónimo Coyula y San Juan Tejupa, donde la fuerza del agua generó barrancadas que arrasaron con parcelas agrícolas dedicadas al cultivo de maíz, frijol, jícama y sorgo.

De manera preliminar, autoridades locales estiman que más de 60 hectáreas resultaron afectadas, por lo que las pérdidas económicas podrían ser considerables al tratarse de una de las principales zonas agrícolas del valle de Atlixco.

Productores señalaron que la corriente arrastró tierra fértil, lodo y material pétreo hacia los sembradíos, dejando prácticamente inservibles varias parcelas que se encontraban en pleno desarrollo, situación que compromete la cosecha de la temporada y el sustento de decenas de familias.

Ante este panorama, campesinos y autoridades municipales solicitaron el respaldo del gobierno de Puebla para realizar un censo de daños y gestionar recursos extraordinarios que permitan apoyar a los productores y recuperar parte de las pérdidas ocasionadas por el fenómeno meteorológico.

Lluvias también ocasionaron afectaciones a la infraestructura vial

En la carretera estatal Coyula–Tejupa, que comunica a los municipios de Atlixco y Atzitzihuacán, se registró un derrumbe parcial que provocó el desprendimiento de tierra y de parte de la carpeta asfáltica en uno de los carriles, reduciendo la circulación y representando un riesgo para automovilistas, transportistas y productores que utilizan diariamente esta vía.

Habitantes de la región pidieron la intervención de la Secretaría de Infraestructura para evaluar los daños y ejecutar trabajos de rehabilitación antes de que las lluvias continúen deteriorando el camino y se presente una afectación mayor.

Personal de Protección Civil y autoridades municipales mantienen recorridos de supervisión para evaluar los daños en comunidades, caminos y zonas agrícolas, mientras continúan las labores de monitoreo debido al pronóstico de más precipitaciones en la región durante los próximos días.

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