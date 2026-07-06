Regresa el “estafador de tacos” a Puebla; ofrece comida y se queda con el cambio

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Regresó el estafador de tacos. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Medios locales reportan el regreso del “estafador de tacos” en el estado de Puebla. Hace un par de meses se viralizó el caso de un sujeto que vendía comida, pero no entregaba el producto; después de mantenerse escondido por varias semanas, ha regresado con el mismo modus operandi.

Regresa el “estafador de tacos”

De acuerdo con la información difundida por la prensa local y usuarios de redes sociales, Jorge “N”, mejor conocido como el “estafador de tacos”, fue visto en calles de San Felipe Hueyotlipan tratando de aprovecharse de los vecinos de la zona.

Según los reportes, sigue aplicando el mismo método por el que se dio a conocer: ofrece comida a la venta y pide un adelanto; a su víctima le dice que va por el platillo y como garantía deja unas charolas; pero ya no regresa, quedándose con el dinero.

A los habitantes de San Felipe Hueyotlipan se les pide que tengan cuidado con este sujeto ya que se le ha visto operando en las zonas de Plaza Dorada, San Baltazar Campeche, San Manuel, Centro Histórico de Puebla.

¿Quién es el estafador de tacos?

A principios del mes de mayo, una cosmetóloga que tiene un spa por los rumbos de Plaza Crystal, en Puebla, denunció que fue víctima de una estafa. La joven explicó que un hombre le ofreció tacos dorados y una supuesta historia de emprendimiento para ganarse su confianza y quedarse con 500 pesos.

Según relató la afectada, el sujeto llegó a su spa cargando varias bolsas con comida y comenzó a ofrecer tacos. El hombre aseguró que acababa de abrir un negocio de comida, pero que Protección Civil había clausurado temporalmente su local por no contar con extintores.

La víctima señaló que el supuesto vendedor les ofreció paquetes de tacos y bebidas. Cuando intentó pagarle, el hombre mostró un fajo de billetes y aseguró que no tenía cambio de 500 pesos. Después insistió en que ella le entregara un billete de la misma denominación mientras él regresaba por un smoothie. “Me dejó las bolsas de los tacos y confié”.

Sin embargo, el sujeto se retiró y nunca volvió. Además del dinero perdido, la afectada descubrió que los tacos únicamente contenían salsa, queso y lechuga, pero no tenían carne, pues los iba a obsequiar a los transeúntes.

🚨🌮 ¡Cuidado! En redes alertan sobre un hombre que presuntamente engaña a personas vendiendo tacos dorados en zonas de #Puebla.



💸 Según denuncias, pide el dinero por adelantado “para traer el combo” y ya no regresa, especialmente si le pagan con billetes grandes.… pic.twitter.com/BtB0RJqIn6 — Martha Berra (@MarthaIBerraA) May 10, 2026

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