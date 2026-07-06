Desbordamiento en planta tratadora de Huejotzingo arrastra un vehículo; video

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En Huejotzingo, Puebla, se presentaron inundaciones. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Huejotzingo, Puebla, las lluvias registradas provocaron el desbordamiento de una planta de agua tratada, lo que afectó al Fraccionamiento Hacienda Los Sauces. La fuerza de la corriente de agua arrastró varios vehículos, de acuerdo con reportes vecinales.

Fuertes videos en Huejotzingo, Puebla

Las imágenes fueron difundidas por vecinos y compartidas en redes sociales por distintas cuentas, entre ellas la cuenta de X de Los Titulares e Interactivo Puebla, donde se observó la intensa corriente de agua que arrastró varios automóviles.

#LosTitulares Así se desbordó la planta tratadora de agua en Hacienda Los Sauces, #Huejotzingo, tras la intensa lluvia.



El agua arrasó con todo a su paso. pic.twitter.com/NwsbkSRvQv — LosTitulares (@_LosTitulares) July 6, 2026

En uno de los videos, un vocho es arrastrado cuesta abajo y termina atorado en un poste. En otros metrajes se aprecia cómo distintos vehículos también fueron desplazados por la fuerza del agua.

No hay personas lesionadas, dicen autoridades

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado de Puebla informó que se atendieron “encharcamientos y desbordamiento de planta tratadora en Huejotzingo” y no se presentaron personas lesionadas.

🌧️ El @Gob_Puebla, a través de esta Coordinación, atendió encharcamientos y desbordamiento de planta tratadora en Huejotzingo.



⚠️ Infraestructura Municipal evaluará daños. Sin lesionados.#PorAmorAPuebla pic.twitter.com/WpCuqitCsV — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) July 6, 2026

La dependencia añadió que el municipio sería el encargado de informar sobre las afectaciones; sin embargo, hasta el momento no se han detallado cifras de daños.

“El Gobierno de Puebla, a través de esta Coordinación, atendió encharcamientos y desbordamiento de planta tratadora en Huejotzingo. Infraestructura Municipal evaluará daños. Sin lesionados”, indicó Protección Civil.

Por su parte, el presidente municipal de Huejotzingo, Roberto Solís, informó que diversas áreas del ayuntamiento atienden las afectaciones provocadas por la lluvia.

“Las lluvias de esta tarde han provocado afectaciones en distintos puntos de nuestro municipio. Nuestro equipo de Protección Civil, Seguridad Pública y Marina ya se encuentra desplegado atendiendo los reportes y apoyando a las familias. Les pido que eviten cruzar calles con corriente y reporten cualquier emergencia”, señaló en Facebook.

Vecinos del fraccionamiento afectado reportaron que la corriente de agua provocó daños en varios vehículos.

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