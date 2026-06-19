Desbordamiento de barranca inunda viviendas y deja decenas de familias afectadas en Chalchicomula de Sesma, Puebla

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Lluvias provocan desbordamiento de barranca. Foto: Genaro Zepeda

Las intensas lluvias registradas durante las últimas horas provocaron el desbordamiento de una barranca en el municipio poblano de Chalchicomula de Sesma, generando severas afectaciones en viviendas, calles y caminos de varias colonias y juntas auxiliares.

De acuerdo con reportes de autoridades municipales y cuerpos de emergencia, la fuerte precipitación pluvial ocasionó que la barranca de San Cayetano rebasara su capacidad, provocando el ingreso de agua y lodo a diversas zonas habitacionales.

Las comunidades más afectadas fueron las juntas auxiliares de La Gloria y San Francisco Cuautlancingo, donde al menos 30 familias resultaron damnificadas luego de que el agua inundara sus viviendas y dañara muebles, electrodomésticos y otras pertenencias.

Emergencia en Chalchicomula de Sesma: inundaciones afectan colonias Navarro y Santa Inés Borbolla en Puebla

Asimismo, colonias como Navarro y Santa Inés Borbolla registraron importantes anegaciones. En algunos puntos las calles quedaron convertidas en auténticos ríos, dificultando la circulación vehicular y peatonal, además de que varios automóviles quedaron varados debido al nivel del agua.

Vecinos documentaron cómo la corriente arrastró lodo, basura y diversos objetos provenientes de las viviendas afectadas, mientras que el desbordamiento de la barranca generó momentos de preocupación entre las familias que habitan cerca de la zona de riesgo.

Protección Civil y Ayuntamiento de Chalchicomula de Sesma despliegan apoyo tras desbordamiento de barranca

Tras la emergencia, personal del Ayuntamiento de Chalchicomula de Sesma, Protección Civil, cuerpos de auxilio y decenas de voluntarios desplegaron labores de apoyo para atender a los afectados y reducir los riesgos.

En la zona continúan los trabajos de limpieza y remoción de lodo con apoyo de maquinaria pesada, entre ellas retroexcavadoras y una motoniveladora, con el objetivo de restablecer las condiciones de tránsito y seguridad para los habitantes.

Las autoridades mantienen la evaluación de daños para determinar el número total de viviendas afectadas y brindar apoyo a las familias perjudicadas por esta contingencia derivada de las lluvias.

Protección Civil exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y evitar cruzar corrientes de agua o acercarse a barrancas y cauces que puedan incrementar su nivel durante las próximas precipitaciones.

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