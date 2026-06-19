Diputada Nayeli Salvatori vuelve a generar controversia con video sobre la Selección Mexicana

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Nayeli Salvatori genera nueva polémica en redes. Foto: Nayeli Salvatori en Facebook

Previo al enfrentamiento entre la Selección de México y la Selección de Corea, correspondiente a la jornada 2 del Mundial 2026, la diputada local de Morena en Puebla, Nayeli Salvatori, causó nueva polémica a través de redes sociales con un comentario en doble sentido.

En su cuenta de TikTok y a bordo de un automóvil, Salvaroti subió un video apoyando a la Selección Mexicana. Sin embargo, la polémica vino tras la descripción del clip:

No es la primera polémica de Nayeli Salvatori

Luego del video en torno al conjunto tricolor, la diputada local, y anteriormente creadora de contenido, también fue recordada por otras polémicas y las cuales han generado distintos comentarios.

Por ejemplo, tras el reciente accidente de alumnos de la Universidad Iberoamericana, Salvatori publicó un video con comentarios satíricos, lo cual repercutió en que dirigentes estatales de Morena en Puebla le solicitaron mayor mesura en sus redes sociales.

Asimismo, el caso más reciente se generó luego de que la ex influencer generara controversia tras su intervención en el caso de una mujer detenida en San Andrés Cholula, Puebla. Después de su intromisión, Morena solicitó, nuevamente, mesura e inteligencia en sus acciones.

¿Quién es Nayeli Salvatori?

Nay Salvatori, como también es conocida, es una política mexicana, comunicóloga e influencer originaria de Puebla. Es conocida por su faceta dual, pues ha fungido como diputada federal por el partido Morena. Al mismo tiempo, es creadora de contenido en redes sociales.

En distintas ocasiones, Salvatori ha defendido su estilo de comunicación en redes sociales. En sus argumentos, señala que utiliza la sátira y el humor como herramientas para conectar con nuevas audiencias y acercar a los jóvenes a la política.

No obstante, sus publicaciones suelen dividir opiniones entre quienes respaldan su autenticidad y quienes consideran que rebasa los límites del debate público.

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