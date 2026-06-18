Sueño americano termina en tragedia: dos poblanas mueren en el desierto de Arizona

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Familiares reclamaron los cuerpos de las mujeres. Foto: Genaro Zepeda

Lo que comenzó como la esperanza de alcanzar una mejor calidad de vida en Estados Unidos (EE. UU.) terminó en una tragedia que hoy enluta a dos familias poblanas. Araceli Vázquez Salas y Mónica Luna Falcón, originarias de la comunidad de Xaltepec, en el municipio de Huauchinango, ubicado en la Sierra Norte de Puebla, perdieron la vida en el desierto de Arizona mientras intentaban cruzar la frontera de manera irregular.

Las dos mujeres forman parte de un grupo de seis mexicanos cuyos cuerpos fueron localizados en territorio estadounidense, luego de enfrentar las extremas condiciones climáticas y geográficas que caracterizan esta peligrosa ruta migratoria.

Familiares esperan repatriación de cuerpos

La noticia ha causado consternación entre familiares, amigos y habitantes de la Sierra Norte de Puebla, donde ambas mujeres eran conocidas. Sus seres queridos ahora enfrentan el dolor de una pérdida inesperada, mientras esperan la repatriación de los cuerpos para poder darles el último adiós en su tierra natal.

De acuerdo con información proporcionada por el Instituto Poblano de Atención al Migrante (IPAM), las víctimas viajaban junto con otras tres mujeres y un hombre. Las autoridades forenses de Estados Unidos continúan con los trabajos de identificación del resto de las personas fallecidas para determinar si existen más víctimas poblanas.

Tras confirmarse el fallecimiento de las migrantes, el Gobierno de Puebla estableció contacto directo con los familiares para brindar acompañamiento y apoyo durante el proceso de repatriación. Las gestiones se realizan en coordinación con el Consulado de México en EE. UU. y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Evaristo Franco López, esposo de Araceli Vázquez Salas, agradeció el respaldo recibido para cubrir los gastos relacionados con el traslado de los restos. Por su parte, Isabel Luna Ramírez, tía de Mónica Luna Falcón, reconoció la atención brindada por las autoridades estatales desde que fueron informados de la tragedia.

Familias desmientes que soliciten recursos económicos

Asimismo, los familiares desmintieron versiones difundidas en redes sociales donde supuestamente se solicita apoyo económico para la repatriación de las víctimas, al asegurar que dichas publicaciones son falsas.

La muerte de Araceli y Mónica vuelve a evidenciar los riesgos que enfrentan miles de mexicanos que buscan llegar a EE. UU. mediante cruces irregulares. Cada año, las altas temperaturas, la falta de agua, el agotamiento físico y el abandono por parte de traficantes de personas cobran la vida de migrantes que persiguen el llamado sueño americano.

Mientras las autoridades continúan con las investigaciones y procesos de identificación, en Huauchinango dos familias intentan asimilar una dolorosa realidad: sus seres queridos salieron en busca de nuevas oportunidades, pero nunca regresarán con vida.

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